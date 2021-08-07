淡滨尼130座组屋将刷隔热漆 降低环境温度

（早报讯）淡滨尼居民日后可期待享有较凉快的居住环境，该市镇约130座组屋将在未来数年陆续刷上隔热漆，以期把周遭环境温度降低多达2摄氏度。

建屋发展局和淡滨尼市镇理事会今天（8月7日）发表联合文告指出，这项试行计划是建屋局绿色市镇计划的一部分。

市镇会已展开周期维修工程招标，其中包括为首批坐落在淡滨尼83街和84街的逾20座组屋，以及一些路面刷上隔热漆，料于明年第四季竣工。

其他加入试行计划的淡滨尼组屋也会陆续进行这项刷漆工程，整个试行计划包括检讨环节在内，预计将于2024年完成。

根据文告，为打造更宜居和可持续的居住环境，帮助居民改善热舒适度是一大关键，而在建筑与路面刷上隔热漆便是解决方案之一。

一般上，这些表面会在白天吸热、夜间散热，导致环境升温。可反射阳光热度的隔热漆能让这些表面减少吸热以及之后的散热，使环境较为凉快。

漆上隔热漆的过程与一般刷漆类似，两者在外观上也没有区别。

为评估隔热漆的降温效能，建屋局曾在2018年至2020年间与南洋理工大学合作，在武吉宝美（Bukit Purmei）和大士展开小规模试行计划。初步结果显示，无论昼夜，隔热漆都能将建筑周遭的环境温度降低多达2摄氏度。

接下���的试行计划规模更大，而选址之所以落在淡滨尼，是因为建屋局针对各镇的卫星图像分析和气象数据显示，淡滨尼的平均地面温度较高。

为期10年的建屋局绿色市镇计划着眼于减少能耗、雨水循环及组屋市镇的降温工作，以期到了2030年，将组屋市镇全年耗能量减少15％。当局去年推出这项计划时，曾透露拟在邻里试用隔热漆的概念。