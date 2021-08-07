饮供应商Elsie’s Kitchen出现感染群 即日起关闭两周

（早报讯）本地昨天（8月6日）新增五个冠病感染群，其中餐饮供应商Elsie’s Kitchen和Nimble/Knead按摩院已即日起关闭两周，进行彻底清洗和消毒。

根据卫生部文告，Elsie’s Kitchen感染群昨天新增三起病例，累计四起病例。

Elsie’s Kitchen营运经理亚瑟受询时透露，所有四名患者均是属于同一个工作小组的食物包装员工。他们目前在酒店隔离，身体情况良好。

亚瑟说，在得知有员工确诊时就通知顾客，取消接下来两周的所有订单。公司即日起关闭至本月18日，期间将进行彻底清洗。其他46名员工目前也都居家隔离。

位于中峇鲁永发街（Eng Watt Street）的Nimble/ Knead按摩院则增加两起病例，累计三起病例。按摩院也同样关闭两周。

麦波申贝恩路（Burn Road）第一家食品大厦内的CS Foods则出现三起新确诊病例。据了解，三名患者都是运货司机，目前已接受隔离。由于其他员工不受影响，公司将继续营运。

裕廊东JEM购物中心则再度成为感染群，昨天新增一起病例，共累计四起病例。早前累计63起病例的JEM和西城购物商场曾在5月23日关闭，6月6日重开，并在6月28日脱离感染群名单。