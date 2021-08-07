清晨楼下打架 警逮捕6大汉

六名男子清晨5时在组屋楼下发生肢体冲突，嘈杂声惊动了附近居民，住在20几楼的居民都能听见叫嚣声。警方接获通知后展开追捕，将已经逃离现场的几人逮捕归案，并在现场调查了超过四个小时。

这起事件发生在裕廊东卓源路第269座组屋的底层，警方今天清晨5时许接获通知。

住在第272座组屋的赖先生（53岁，销售经理）与太太今早5时许，在睡梦中被一阵阵极为刺耳的吵闹声吵醒。两人原本想继续睡，但吵闹声持续了超过10分钟还不停。

赖先生于是走到住家阳台观察，但因为当时夜色正浓，再加上事发地点前方被一些游乐设施阻挡，因此他看不清究竟发生了什么事。

另一名被惊醒的居民曾女士（60岁）说：“有个男的一直在喊叫，但说的话我听不懂，他应该是和别人发生争执，声音非常大，我住20多楼都听得很清楚。”

居民叶先生（68岁，退休人士）则称，他早上8时30分出门买早餐时，正好遇见警方在办案，现场气氛紧张，有几名印度青年正接受问话，旁边停着五六辆警车。

据《联合晚报》了解，当时几名青年发生争执后各自逃走，一般相信警方到场后展开追踪调查，最后将几人逮捕并押回现场调查。

叶先生透露，几名青年被问话后都被戴上手铐，押上警车带走。

警方发言人受询时证实，警方接获有人在组屋楼下打架的通报后，以触犯公共滋扰罪逮捕了六名23岁至29岁的男子，调查仍在进行中。