女郎违法群聚被捕 竟冒充男友妹图骗警

（早报讯）女子违法群聚被捕后，为了不影响保险经纪考试，竟冒充男友的妹妹企图瞒骗警方，但最终仍遭揭发。

《联合晚报》日前报道，洪运南（25岁）和蔡伟伦（32岁）今年1月租下新民巷美景城（Midview City）的一单位，在八天内两度非法办派对，还叫朋友邀请其他的朋友一起加入，结果共有52名16岁至36岁的男女因违反安全距离措施被调查。这批人中的49人因抵触安全距离（临时措施）法令被控。

其中一名被告是马来西亚籍女子池欣颖（24岁），她共面对两项控状，包括一项抵触冠病19（临时措施）法令，以及一项提供假口供给警员的控状。

案情显示，今年1月8日晚上10时起，共有40人前后到上述单位参加派对，大部分是20来岁的年轻人。

被告当天从受邀的男朋友中得知派对后，两人在深夜离开住所，到派对上与另外39人群聚喝酒聊天。

当晚，负责大厦保安的保安公司接到通报，指有多人进出这个单位。保安经理前去查看时，发现单位的大门锁着，却里头却传来音乐声，门外还有人在等候入内，保安经理于是报警。

被告1月9日凌晨5时30分在单位录口供时，向警员谎称自己是男友的妹妹，并提供假资料给警员。

但警员后来在搜查时���到被告的身份证和护照，经过确认后揭穿了被告的谎话。

调查显示，被告撒谎是因为她正在参加一个保险经纪考试，因此为了保全自己而提供假信息。

一些涉案者早前已被判罚款2000至4000元，其余参与派对者的案件还有待审理。（人名音译）