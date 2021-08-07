德士换班拒载 醉律师拳打辱骂司机

一名律师酒后要搭德士回家，但德士司机因要换班不顺路拒载，结果惹恼了律师，他一拳往德士司机头部揍去，被判坐牢4周，罚款3000元。

这起事件发生在去年12月11日晚上约11时，地点在100AM购物中心外。

被告是47岁的郭保罗（译音），案发时是名律师，他承认一项蓄意伤人以及一项触犯防止骚扰法令的控状。

据案情显示，被告在案发当天晚上7时，与同事在丹戎巴葛路一带的韩国餐馆聚餐，并在4个小时内，喝了多瓶烧酒。

到了晚上11时，被告启程前往100AM购物中心，打算搭德士回家。一名德士司机当时正好在商场外，由于当时接近他换班时间，德士司机因此只接载往淡滨尼的乘客。

被告不久后走上前，要德士司机送他回如切一带的住家，不过德士司机只能去淡滨尼而拒载。被告为此不爽，走到司机车门旁，但他不听德士司机的解释，待德士司机将车窗摇下后，一拳往对方的头部挥去。

德士司机被揍后，下车与被告理论，幸好附近有另一名在等乘客的德士司机，见状后将两人分开。

被告不仅拳打德士司机，还辱骂对方。

警方事后将被告逮捕，发现他每100毫升血液含有91毫克的酒精含量。

德士司机则被送院接受治疗，他右耳割伤，拿了3天病假。

被告事后也给予德士司机556元赔偿。