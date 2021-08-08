出现感染群 新民路第23座组屋咖啡店关闭两周

（早报讯）新民路第23座组屋楼下的咖啡店昨日（8月7日）新增一起冠病确诊病例，至今共有五起病例，形成新的感染群。据了解，该咖啡店须关闭两周，以阻断病毒传播。

不愿具名的鱼圆面摊摊主郭先生（55岁）受访时说，该咖啡店的其中一位摊主上周四晚上确诊，并被送进医院。

“我周五早上照常来开档，但不久后就被通知整个咖啡店要关闭两周。消息来得突然，我不得不丢掉所有食材，损失了几百元。”

他也说，周五返家后有医护人员上门为他进行检测，当时结果呈阴性，目前他仍在家隔离。

住在该座组屋四楼的蔡玉兰（75岁，义工）说，她上周五早上9时下楼买菜时经过咖啡店，看见工作人员正在关店，手脚匆忙。“有些摊位例如杂菜饭已经准备好了食物，但只能丢掉，很浪费。”

另一名居民周先生（60岁）说自己不常到咖啡店买东西，���以不担心会被感染，但仍对咖啡店的消毒工作感到担心。

“咖啡店从星期五关闭至今还未看到有关当局为咖啡店消毒，我感到很困惑。我希望消毒工作能赶快进行。”

隔壁第24座组屋楼下的咖啡店摊主担心生意因此而受影响。鸡饭摊摊主许小姐（40岁）说：“那个咖啡店上周五关闭后，我们这里的人潮当天增加了一些，但这几天又回到正常水平。现在卫生部宣布那个咖啡店是新的感染群后，我担心人们会因为这里距离靠近，而不敢光顾。”