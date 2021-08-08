货车撞断树枝挡路 两好心男合力搬走

货柜车把好几节树枝撞落地，宽敞的车道瞬间只剩下一条可通车，两名男子见状后联手将挡路的树枝移到分界堤。

这起事件发生在昨早（8月7日）11时许，地点是位于武吉巴督4街与2街交界处附近的公路上，附近居民黄女士（58岁，退休人士）联系上《联合晚报》，要赞扬两名好心男子的行为。

她受访时表示，事发时她刚从巴士上下车，忽然听到背后传来声响，转头一看才发现经过的货柜车（trailer truck）将一棵大树的四五个树枝撞断。

“树枝相当粗大，掉落到路中央，挡住了车道，不少经过的车辆途经时，不得不换到左边仅剩的一条车道上，车主们都缓慢、谨慎地驶过，避免擦撞到一旁的树枝。”

就在这时，一名路过的脚踏车骑士（约30岁）经过，他先把脚踏车停好，查看车况后，迅速来到路中开始搬运树枝。

不出片刻，另一名年轻的印族男子上前帮忙，两人吃力地跩动着树枝，将树枝缓缓地移动上路中央的分界堤。

“最后一个树枝十分粗大，两人十分有默契，一人握着一个小树枝，合力使劲，不过片刻的功夫就将路上清理干净。”

黄女士表示，当时已经有几名路人在一旁围观，一名安娣见状隔着马路称赞两人，还竖起大拇指。

男骑士有些不好意思，摆摆手说“没什么”，之后便骑上脚踏车离开。印族男子也默默地走回行人道上离开。