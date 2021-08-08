网购两双拖鞋竟收到轮椅厕盆 经理一家哭笑不得

销售经理网购两双拖鞋，不料送上门的竟然是一台轮椅厕盆，让一家人哭笑不得！

邱先生（47岁，销售经理）向《联合晚报》申诉，一家四口平日很喜欢网购，20日在网购平台Shopee上订购了两双拖鞋。

“周四（7月23日）下午大概三点多，我从外面回到家，忽然看到门口有一个大大的快递箱子，上面写着我家的住址，收件人也是我的名字，但我怎么也想不起自己网购了这么大体积的东西。”

邱先生一边苦苦思索，一边动手拆开包装，结果赫然发现里头是一台轮椅厕盆。

他说：“我们一家四口都不需要这样的轮椅，两个孩子才十几岁，父母也不与我们同住，我们根本用不到这样的轮椅。”

邱先生赶忙查看自己的Shopee应用程序，确认自己没有下单这类物品后，便向Shopee反馈，而Shopee也表示没有找到这样的订单。

这个乌龙让邱先生哭笑不得，“我一个身强力壮的中年人，竟收到这样一名写着自己名字的‘礼物’，着实有些晦气，但我又搞不清楚是哪个环节出错，让我收到这样一份古怪的包裹！”

网购平台过后向销售经理道歉，并派人将轮椅厕盆收回。

邱先生收到轮椅哭笑不得后，立刻联络Shopee。“网购平台表示会调查此事，但后台确实找不到这个订单；送货公司则���问我上面的名字和地址是否正确，他们是按照地址来送，不清楚发生什么事。”

Shopee在7月27日答复邱先生，并针对此事件道歉。

“Shopee说是他们的一名员工犯下的失误，导致快递包裹被错误送给了邱先生，他们已经和相关的员工沟通，并采取必要的措施。”

邱先生说，Shopee也在7月28日安排了送货公司的快递员，上门将轮椅厕盆收回。