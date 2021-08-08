所有建筑员工和进入工地人员 须定期接受抗原快速检测

（早报讯）我国在迈向解封、寻求与冠病共处的同时，仍须保护建筑员工和确保工地安全，建设局因此将分阶段强制所有建筑员工和进入建筑工地的人员，进行抗原快速检测。

国家发展部长李智陞今天（8月8日）在面簿发文说，自今年5月起，除了轮流定期检测（RRT），当局也推出试点计划，规定不住在客工宿舍的建筑员工，在进入工地前接受抗原快速检测（ART）。频率是每三天一次。

按轮流定期检测计划，建筑员工每七天或14天须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

接下来，建设局将规定所有不住在客工宿舍的人员，不论员工或访客，在进入工地前接受ART检测。即使是已接受RRT的非工地建筑员工，如电梯维修员或装修工人，也须遵守这项新规定。

根据建设局昨天发布的新指导原则，为尽量避免干扰工程，强制ART将分两个阶段落实。

工程价值超过300万元的建筑工地，以及建筑材料供应场地，须最迟在本月20日为所有不住在客工宿舍的人员实施ART。

工程价值不超过300万元的小型工地，以及非工地建筑员工则最迟须在下个月3日实施ART。

ART的检测频率按员工是否接种了疫苗而定。每14天接受一次RRT的建筑员工，若已完成接种程序，须在RRT周期的第七天接受ART检测；未接种者，则是在第三、第七和第11天接受ART检测。

每七天接受一次RRT的建筑员工，不论接种与否，都是在RRT周期的第三天，接受ART检测。

政府也将为住在客工宿舍的员工逐步实施ART。详情将在适当时候由人力部公布。

李智陞说，ART试剂盒将在有限时间内免费提供。“我敦促所有雇主尽快实施ART，并尽早订购试剂盒。建筑环境领域的员工，也请尽快接种冠病疫苗。”