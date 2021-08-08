政府将更好管理外籍员工人数

（早报讯）政府将调整政策，以更好地管理外籍员工的素质和人数，避免他们过度集中在某一些领域。

李显龙总理在今天（8月8日）发表的国庆献词中，谈及冠病疫情给我国社会带来的压力，以及需要解决的三大难题，包括缓解新加坡人面对外籍员工竞争所产生的焦虑情绪、扶助低薪工友，以及如何处理种族与宗教课题。

谈到外籍员工所带来的竞争时，李总理说，外籍员工有助于促进新加坡的经济发展，为我国带来更多的机遇。外来人才与技能同本地劳动队伍相辅相成，将促使更多企业在本地投资，进而为新加坡人创造更多工作。

“这是一个良性循环。新加坡人都明白，为了我们的经济需要，我们必须接纳各地的人才与技能。”

然而，外籍员工和本地员工相得益彰，但也可能互相竞争。政府意识到，本地员工失去受聘或升职机会时，会觉得自己受到不公平的待遇。一些外籍员工和他们的家人由于还没有完全习惯新加坡的社会规范和完全融入本地社会，偶尔也会跟新加坡人发生摩擦。

“我理解国人的担忧和这方面的问题，我们会调整政策，以更好地管理外籍员工的素质和人数，避免他们过度集中在某一些领域。如果我们处理好这些问题，我们能够继续引进外籍员工和新移民。这是必要的。”

李总理说，排外会有损我国的根本利益，破坏我国作为国际和区域枢纽的声誉，最终也将导致我们失去工作和许多机遇。

“更重要的是，这同我们保持开放，接纳各种差异的价值观背道而驰。这些是我们维护的价值观，让新加坡不断取得繁荣进步。”

新加坡在疫情风雨中迎来56周年国庆。李总理说，尤其在我国的情况先前已经取得良好进展时，疫情反弹让许多人感到失望和受挫。但一系列的防疫措施、民众自律、政府多个纾困配套，以及医护人员的付出和各方的支援，让我国能够应付各项挑战，也成功保障了民众和客工的安全。

随着超过三分之二的居民已经完成冠病疫苗接种，85％的年长者也已经接种至少一剂疫苗，我国在对抗病毒方面已更强韧。我国也将按部就班，谨慎地开放经济，迈向新常态。

李总理说，我国在建国道路上经历风雨、克服万难，才有今天的新加坡。接下来在前进的道路上，也不时会出现新的危机，再次考验国民的团结和毅力。

“我们在应对冠病危机时，展现了坚强刚毅、齐心协力的精神……我有信心新加坡能不断建设更和谐的社会、更繁荣的经济、更成功的国家，让子孙后代安居乐业，让我国长治久安。”