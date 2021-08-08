维护种族宗教和谐须随社会演变不断调整

（早报讯）讨论并正视种族和宗教等敏感课题有利于社会的发展，但在讨论时也应互相尊重、坦诚相对。

维护种族和谐是一项持续不断的工作，我国也必须谨慎处理种族和宗教课题。李显龙总理在今天（8月8日）发表的国庆献词中说，社会规范会随着每一代人的不同经历和期望不断演变，但我国作为开放的国际化都市，与世界各地有联系，这些规范会受到外来思潮的冲击。

“因此，每一代国人都必须致力于促进种族和谐，重申它的重要性，还要更新种族之间的关系。”

谈及近期被社交媒体放大并引起关注的一些涉及种族歧视事件时，李总理说，这些事件虽然令人担忧，但不代表这些行为已经很普遍。

“这些负面事件不代表我们促进种族和谐的方式不管用。可是，这些事件体现了种族和宗教课题总是会引起情绪化的反应，很容易使我国社会分化。所以，政府必须不断密切关注这些课题。”

李总理说，新加坡经过几代国人的不懈努力，才有今日各种族、各宗教和睦共处，并且享有日益扩大的共同空间。无论是多数或少数族群，这份和谐有赖各族群之间的互相理解、包容和妥协，以大局为重，而不是坚持维护自己的身份与权利。

这个微妙的平衡得来不易，必须小心经营，加以珍惜。李总理说：“我们要随着社会的演变不断调整，才能维持各族群之间的和谐。政府有义务代所有新加坡人，不分种族、言语或宗教，处理好这些课题。而我们需要全体国人的配合、支持和信任��”