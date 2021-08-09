5710人获颁国庆奖章

（早报讯）在医疗保健、劳资政协作、金融、航空和教育等领域做出重大贡献的资深银行家佘林发，获颁尼拉乌达玛勋章（荣誉），在今年国庆奖章名单中名列榜首。

总统每年国庆都会颁发奖章给对国家和社会建设有功的官员、军警人员和社会贤达，今年获颁各级国庆奖章的共有5710人，其中近57％是长期服务奖章。这也是1997年以来获颁国庆奖章人数最多的一次，1997年共有9883人受封，其中超过九成是长期服务奖章。

今年在国庆受封名单中名列第二的是获颁殊功勋章的国家公园局主席林双河和公共交通理事会主席马格纳斯（Richard Magnus）。

林双河出身警界，曾经担任内政部、国家发展部、总理公署和国家安全及情报协调常任秘书，马格纳斯则是经验丰富的退休初级法庭高级地方法官（现称国家法院首席法官）。

著名印度古典舞蹈家善达巴斯卡（Santha Bhaskar）则获颁功绩奖章。她是巴斯卡艺术学院艺术总监，1990年获颁文化奖，并在今年登上新加坡杰出妇女荣誉榜。

我国三军总长王赐吉中将则获颁功绩奖章（军事）。

今年共有15人获得公共服务星章（勋条），其中一人为追封。获追封者是今年2月逝世的前驻秘鲁首都利马荣誉总领事梅尔肖（Winston Merchor）。秘鲁去年3月为遏制冠病疫情进入紧急状态，14名新加坡人及他们的家人在梅尔肖的帮助下取道台湾回返我国。

另有静山—实里达公民咨询委员会赞助人张建安等50人获颁公共服务星章，以及外籍劳工中心执行理事长伯乐（Bernard Menon）等207人获颁公共服务奖章。

今年共有12人被授予公共行政（金）奖章，包括加封勋条的内政群英学院总裁杨玉龙和新加坡金融管理局前副局长王宗智。