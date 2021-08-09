巨型国旗和新加坡空军部队战机 飞越邻里上空

（早报讯）悬挂巨型国旗的直升机和新加坡空军部队战机今早绕飞全岛多个地区，将浓厚的国庆氛围带入邻里。不少居民一早就到住家附近的公园、空中花园等地点，等待直升机和战机飞过上空的壮观一幕。

国庆检阅礼结束后，两架悬挂巨型国旗的契努克（Chinook）直升机各自在两架阿帕奇（Apache）直升机的护送下，在9时50分开始分东西两路绕岛飞行。六架F- 15SG战机则编成三角队形，在本地三个主要地区各绕行两圈。

东海岸公园的沙滩因防疫措施��成不同区域，其中靠近小贩中心的区域今早有10多组人自备垫子席地而坐，期待捕捉国旗飞过的精彩瞬间。

早上7时天色渐亮，家住勿洛的邓亚文（75岁，清洁工）已和友人一同抵达沙滩。友人在公园跑步的当儿，他便悠闲地坐在草地上吃早点，等待国旗在早上近10时横空飞过。“我们每年都很期待国庆，今年无法去现场观看，就一早来这里等，为国家庆生。”

高淑娇（34岁，银行业）则是一家四口身穿红衣，夫妻俩带着一对4岁和6岁儿女在沙滩嬉戏，突然出现在眼前的战机和直升机令他们倍感惊喜。“我们是趁公共假日带孩子来玩，刚好这个时间看得到国旗飞过，他们也很开心。”

袁龙霞（新加坡中央医院高级护士经理，59岁）今早则带着爱犬到榜鹅水道公园碰运气，看是否能够看到直升机和战机的飞行表演。

她说：“我每年都会到不同的地方去感受国庆的气氛，去年也在盛港医院外面看飞行表演和机动部队。虽然今年因为疫情的关系国庆的气氛比较弱，但我觉得国人可以通过不同方式参与，凝聚人心。”

上午9时15分左右，就有不少居民到杜生庄（SkyVille@ Dawson）和杜生阁（SkyTerrace@Dawson）空中花园等待战机飞过。许峰鸣（38岁，投资人员）一家四口自从搬到这里就年年这么做，妻子刘诗敏（36岁，公务员）说：“这么做已是标准作业了。”

夫妇俩还带着两部平板电脑，一面看检阅礼一面等待。

74岁的张景森（退休者）平日都在居住的杜生一带散步，今天看到报纸说会有战机飞过，特地上空中花园等待。只见战机飞过时，他疾步从花园的一端到另一端，不断以手机捕捉飞机身影。

早上的杜生空中花园吸引了数十名公众到场，两名策安辅警也到现场确保大家保持安全距离。

每逢国庆庆典在滨海浮动舞台举行时，中峇鲁居民区文海（47岁，舞台设计师）都会探出窗外看战机和直升机飞过。他说，这一次政府没有公布彩排细节，他是根据最近直升机飞过的时间推算表演时间，今早特地到红山组屋的天台花园去，捕捉不一样的画面。

他过去曾在中东国家参与国防展览设计，所以了解准备旗帜飞行有多复杂，听见战机的巨响也觉得特别兴奋。

除了邻里地区，也有不少民众到滨海湾一带，等待直升机和战机飞过上空的精彩画面。

鉴于疫情，靠近滨海湾浮动舞台的鱼尾狮公园及滨海湾区沿着河边的路已围起围栏，避免公众聚集，但仍吸引许多跑步或骑脚车的人停下脚步拍照留念。

林玮铭（29岁，设计师）每个周末都会到海湾舫附近跑步，今天趁公共假期出来晨跑，也顺便期待能拍到直升机等经典国庆画面。“虽然今年只有简单的检阅礼，但直升机带着国旗飞过的画面一年只有一次，还是很壮观，值得记录下。”

也有不少公众站在围栏外，一边观看手机直播国庆仪式，一边沉浸在现场气氛。

住武吉知马一带的王英丽（37岁，家庭主妇）今早8时与两名三岁和四岁孩子前往金沙会议展览中心附近等候国旗致敬环节，主要是想让年幼孩子感受现场气氛。

“疫情之前，我们每年都有机会聚集在河边观看烟花秀或亲耳听见21炮响起，气氛十足，不过孩子还未感受过这种气氛。”

教育界人士郑立仁（38岁）今早8时30分就和老婆与孩子到滨海堤坝，他受访时说，往年的国庆日，一家人都会到亲戚家，一起观看国庆庆典直播，欢庆国庆。

由于今年国庆庆典延期，他们首次带孩子到户外，观赏国旗致敬环节。“我们家里有一个‘国庆日传统’，就是从约八年前开始，我们每年都会聚集在一位亲戚的家，一边吃椰浆饭，一边观看国庆庆典。今年因为庆典无法举行，所以才选择带孩子们来到户外欢庆国庆。”

他也说，虽然对国庆庆典无法如期举行感到些许失落，但他相信新加坡正在朝着好的方向迈进。“相较于去年，今年因为很多民众都已接种疫苗，所以气氛比较欢乐。”