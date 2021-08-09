英兰妮：力挺遭歧视印族家庭 显示国人尊重多元种族、宗教与文化

（早报讯）印族国手和家人成为国庆海报宣传人物，却遭一些网民围攻和歧视，质疑他们是否是本地人，但随后有多人力挺这家庭，严厉驳斥排外言论，显示国人尊重新加坡多元的种族、宗教与文化。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，前天（8月7日）登门探望希鲁本（Thiruben Thana Rajan，20岁）一家后，昨晚在面簿贴文高兴地分享说：“他们都很好，也对所得到的支持感到非常欣慰。”

英兰妮说，希鲁本的双��既谦卑又勤劳，他和他的兄弟姐妹也都很有天分。

“他们为身为新加坡人感到自豪，而我们也为他们感到骄傲。”

她在“国庆日的反思”贴文中说，国庆日不仅是庆祝国家独立，也关乎我们是怎样的人民和我们的价值观，“这起事件显示，我们尊重多元种族、宗教与文化。”

根据zaobao.sg较早报道，8月1日面簿用户Andrew Lee转发以绿色箭头标出社区国庆横幅印上的希鲁本家庭照，结果引发排外和种族歧视言论，质疑他们是否是本地人？

希鲁本后来在社交媒体Instagram贴文中解释，横幅是丹戎巴葛市镇理事会为国庆推出的20条横幅之一，而他和家人是受邀参与的其中一组家庭。

他说，他的父母30多年前从马来西亚移民来新，他和兄弟姐妹都是土生土长的新加坡公民。

丹戎巴葛集选区议员陈圣辉之后发文斥责拍照并提出不当质疑的个人和群体。

陈圣辉也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长。他说，网民选择性地发表贴文和照片，评论内容不堪入目，这类言论令他痛心，新加坡人不会也不该认同。

英兰妮说，上述事件引发网民关注，并对希鲁本一家表示支持，“许多人当时不认识希鲁本一家，只知道他们遭不公平对待，被恶意围攻，所以站出来为他们说话。”

英兰妮也赞赏希鲁本过后通过贴文成熟且不卑不亢的回应。

她说，希鲁本15岁时就代表新加坡出征国际田径赛事，“他年纪虽小，但回应（网民）时展示的成熟度和度量让人注目。他大可采取很不同的语调回应，但他没这么做。”

她说，许多支持和鼓励希鲁本一家的，还包括她来自丹戎巴葛成保（Seng Poh）区的选民。

这些居民本月6日以邻居之名发信支持希鲁本。他们也吁请该区议员英兰妮分享信件，发挥其影响力消除仇恨，进而支持国家和谐。