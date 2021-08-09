凌晨零时零分零秒 国庆宝宝准时报到

（早报讯）离预产期还有两周，女儿却“迫不及待”在今天凌晨零时零分零秒呱呱坠地，抢当国庆第一婴，让新手夫妇喜出望外。

初为人父的刘永锋（35岁，全国职工总会高级执行主管）说，妻子生产时他扶着她的背，两人都没有余力看时间，在医生告知他们孩子准时于零时零分零秒出生时，他难以置信。

“虽然之前知道预产期后我们有开玩笑说有可能是国庆宝宝，但没有想到会成真，更没有预料到会是今年首个国庆宝宝，所以当下我的第一反应是‘真的假的？’。”

妻子张慧贤（33岁，职总执行主管）说：“我到现在都觉得这是一场梦，就连昨天早上开始宫缩的时候，也没有想到会在国庆日生产。不过女儿的生日是8月9号会比较容易记得，也可以同国家一起庆祝。”

刘永锋和张慧贤是相识近九年的公司同事，结婚一年多后今早在康盛医疗中心诞下爱的结晶，女儿出生的体重为2.53公斤。张慧贤的生产过程非常顺利，自然分娩的过程约八小时。

疫情期间怀孕生产，夫妇俩虽然没有特别做准备，他们都居家办公，且刻意减少出门，平常只有在买生活必需品时才外出。

由于医院禁止探访，夫妻俩在孩子出生后马上与家里人分享，张慧贤笑说家人都觉得孩子像丈夫的女生版。他们准备将孩子的英文名取为Diane，与丈夫刘永锋的英文名Derek相像，都是两个音节，中文名则会咨询命理师再决定。

因为诞下国庆宝宝，两夫妇收到不少商家送出的婴儿用品，医院也为他们将单人病房升级到套房，让他们感激万分。

据了解，伊丽莎白诺维娜医院同样也有一名女婴在国庆日零时零分诞生。