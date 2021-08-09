餐馆小贩中心做好准备 明起恢复堂食

（早报讯）我国明天恢复堂食，受访餐馆已进行清洁与消毒，准备迎接完成冠病疫苗接种的顾客。小贩预计获准堂食后能吸引更多食客光顾，因此采购更多食材。

从明天起，已完成冠病疫苗接种者可最多五人一组到餐馆用餐。在咖啡店和小贩中心这些较为通风的场所，公众不论是否接种疫苗，都可堂食，但每组最多两人。

坐落在滨海湾金融中心一号大楼顶层的LeVeL33餐馆董事总经理彼恩博士说：“这是我们在疫情期间第三次恢复堂食，所以员工已懂得如何做好准备。”

不过，由于这次恢复堂食的日子是在长周末后，餐馆主要面临的挑战就是在短时间内获得食材供应。“因此，我们重开时的菜单会缺少几道佳肴，但到了本周末就能提供完整的菜单。”

彼恩指出，上周五在政府宣布放宽堂食限制后的几分钟内，餐馆今天以及周末的预订立即增加，本周末晚餐时段更是几乎全部订满。目前多数的晚餐和周末预订都是四人或五人一组。

位于国家美术馆内的宴餐馆总经理石志权说，餐馆员工已准备好查看顾客的合力追踪或HealthHub手机应用上的疫苗接种记录，没有手机的顾客也可以出示实体疫苗接种卡为证。

他说：“相信未接种疫苗的顾客也会理解政府的规定，若他们坚持要堂食，我们会建议他们打包，自取外卖的顾客目前也可获15％折扣。”

“齐来丰脆鱼餐馆”老板何光春说，除了会更注意卫生方面的措施，餐馆也要求顾客提前订位后才到店里用餐。顾客在订位的同时也得先点餐，以减少侍应生与顾客在餐馆里的接触。

三巴旺白米粉首席执行官华峻兴说：“我们对恢复堂食感到兴奋，但也会采取严谨的措施，以更好地管理人力以及食材的订购和储存，应对任何临时的变化。”

勿洛水池路第630座熟食中心今天开始为恢复两人堂食做准备。市镇理事会也安排人员进行一轮的清洁工作。

该熟食中心的酿豆腐摊贩张财明（51岁）预计，恢复堂食将会吸引更多顾客前来用餐，因此增加约三成的食材。

他说：“我会看接下来几天的生意如何再决定采购多少食材，措施收紧期间我们的生意下跌一半，现在也不求能够卖多少，能够卖完就算了，最重要就是不要浪费食材。”