（早报讯）本区域冠病疫情升温的风险仍在，本地股市这一周估计将延续近几个月的走势，维持窄幅交易。

新加坡海峡时报指数上周五（8月6日）闭市报3177.18点，在过去一周内仅涨10.24点或0.32％。

美国股市周一（9日）表现不一，道琼斯工商指数和标普500指数，分别下跌0.3％和0.09％，纳斯达克指数则上涨0.16％。

今天值得关注的股票如下：

1.mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）就脱售戏院业务事宜披露最新进展。集团指出，去年12月宣布评估分拆戏院业务，然后在本地凯利板上市的计划将继续进行。集团已经委任一名财务顾问来负责戏院业务的首次公开售股（IPO）以及提供咨询。

在IPO可筹集资金以及市况良好的情况下，如果脱售全资子公司mm Connect不少于80％股权的交易尚未在IPO之前完成，这项脱售股权的交易便不会完成。那么Kingsmead Properties将有权以低于IPO的价位，把支付给mm2全亚的押金转换为mm Connect的股票。

2.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）今天开盘前发布截至6月底的半年和全年业绩。全年每单位派息同比增长14.6％至4.68分。全年可派发收入也增加15.3％至5510万元。

全年净房地产收入同比增加5.4％至5690万元。全年总营收同比增长5.6％至7870万元，因为信托给予313@somerset租户的租金豁免减少以及Sky Complex的营收增加。

3.大信商用信托（Dasin Retail Trust）昨天发布截至6月底的上半年业绩。上半年每单位派息（包括大型单位持有人放弃部分派息的权利）同比增长55.2％至2.98分。这主要是因为租金收入增加、从冠病疫情中复苏以及去年7月收购的顺德店和坦背店贡献收入，带动了营收同比上扬38.5％。可派发收入也比去年同期增加1.37倍，报2090万元。

4.KTL环球（KTL Global）今天开市前要求暂停交易，称稍后将公布一项消息。

5.明策集团（Clearbridge Health）将直接向中国制造商采购中国国药集团（Sinopharm）冠病疫苗。集团子公司Medic Surgical已获得批准在新加坡进口及供应中国国药集团的疫苗。

6.吴控股（G.K.Goh）以每股1.48828元脱售所持的宝德隆（Boardroom）股权，这使得宝德隆的估值���到3亿1200万元。收购方是淡马锡控股间接持有的子公司65 Equity Partners Holdings和Tower Capital Asia组成的财团旗下投资公司。

7.目前停牌的凯利板挂牌公司Axington上周六披露，上个月宣布以4亿零500万元收购Veivo Web Technology公司60％股权的交易谈不拢。因此，当时签署的谅解备忘录已经失效以及将终止。

8.CDW控股（CDW Holding）前天发布盈利预警，预期上半年蒙受营运亏损，因为汽车显示器（automobile displays）业务还没能带来营收增长，以及其他业务遭受疫情冲击。