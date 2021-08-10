海外接种者血清检测须呈阳 名册才会更新

（早报讯）我国即日起放宽接种者的系列安全管理措施，包括堂食和社交聚会的限制等。在海外完成冠病疫苗接种的新加坡公民、永久居民和长期居留准证持有者若要享有一样安排，除了要出示接种证明，也必须先到指定诊所接受血清检测，更新全国疫苗接种名册记录。

卫生部今天（8月10日）凌晨发文告说，血清检测结果若呈阳性，全国疫苗接种名册（NIR）的记录会被更新，并反映在公民、永久居民和长期居留准证持有者的合力追踪和保健资讯网（HealthHub）手机应用上。

卫生部指出，由于海外的疫苗证书以不同形式和语言发出，各别业者难以鉴定这些证书的真伪，因此一律不接受这类海外纸本疫苗证书。

我国有另一套程序让海外接种的短期证件持有者更新NIR记录，卫生部会在日后公布相关细节。

卫生部也提到，所有在本地接种辉���／复必泰（Comirnaty）或莫德纳疫苗疫苗的居民的NIR记录即日起会自动更新，并反映在合力追踪和保健资讯网（HealthHub）手机应用。这有助商家使用SafeEntry商业应用检查顾客的接种情况。

在本地接种科兴疫苗的人士也能从即日起，在保健资讯网应用看到自己的接种记录。相关记录日后也能在合力追踪应用和SafeEntry商业应用找到。

堂食禁令今天解除，最新安排根据餐饮场所的类型分为两类。由于小贩中心和咖啡店的环境较通风，所以食客无论是否已注射疫苗，都可两人同桌用餐。食阁和餐馆等其他餐饮场所则可以五人一桌，但只能接待完成疫苗接种的顾客。

卫生部说，除了完成接种者，另三个群体也可以在餐饮场所以最多五人一桌堂食。这包括持有有效活动前检测豁免通知的冠病康复患者、堂食前24小时接受经卫生部认证的冠病检测（抗原快速检测／聚合酶链式反应检测）且结果为阴性者，以及和来自一个家庭共桌的12岁及以下孩童。