餐馆食阁准五人堂食 有未完成接种者被拒

（早报讯）食阁和餐馆今天起开放让已完成疫苗接种者堂食，业者纷纷派出员工在门口“站岗”，检查食客是否都已接种疫苗。一些受访食客认为措施实施首日，检查过程稍显混乱，也有食客因未完成疫苗接种而被拒于门外。

记者今早（8月10日）走访位于纳福城（Northpoint City）的Kopitiam食阁时发现食阁已被围起，食客只能从一个入口处进入。一名员工负责在入口处检查食客的合力追踪手机应用或便携器，确保他们已完成接种才能在食阁用餐。员工也会为堂食的食客贴上贴纸，以将他们和未接种疫苗、到食阁打包的食客区分开来。

一些受访食客认为，因今天是措施实施首日，检查过程稍显混乱，需要排队等候才能进入食阁用餐。

郑耀荣（55岁，科技业）今早和妻子与儿子一起到食阁吃早餐，一家三口排队约5分钟才能进入食阁。“可能很多人都还不熟悉这个程序，不知道要出示什么来证明自己已接种疫苗，所以有一点慢。可能他们日后可以多派人手在入口处检查，过程就会比较快。”

以往天天都和朋友到食阁用餐的沈福裕（61岁，自雇人士）在开放堂食首日，一早便和两名朋友聚会、喝咖啡。“虽然要检查有一点麻烦，但我觉得这就和戴口罩一样，大家很快就会习惯，至少现在我们又能出来用餐，我觉得很开心。”

也有未完成疫苗接种的食客试图进入食阁用餐而被拒于门外。住在纳福城附近的居民洪福亮（57岁，退休）原本想要到食阁内喝咖啡，但自己只注射第一剂疫苗所以被工作人员告知不能堂食。

“我觉得有点乱，因为我以为有打第一支针就可以了，所以没有办法，我等一下只能去附近的咖啡店用餐。”

职总富食客和Kopitiam发言人受询时也说，员工会在食阁内巡逻，以确保只有贴上贴纸、已接种疫苗的食客能够堂食。

位于纳福城的另一间食阁Malaysia Chiak!同样只开放一个入口处让食客进入，食客在入场前必须出示合力追踪手机应用或便携器证明自己已完成接种。员工也会为堂食的食客贴上贴纸。

食阁主管孔祥顺（39岁）说，除此之外，他们也在每个摊位前贴上告示，提醒食客只有完成接种者可以堂食，每桌只限五人等。“员工也会加紧检查，如果看到有那些没有贴上贴纸的人坐下用餐，我们会跟他们说这是不被允许的，要求他们离开。”

商场内的餐馆大多也派员工在门口检查，确保食客都已完成疫苗接种。据记者观察，接近午餐时段，在餐馆内用餐的食客不多，每一桌大多都有两到三人。

由于小贩中心和咖啡店的环境较为通风，所以食客无论是否已注射疫苗，都可两人同桌用餐。食阁和餐馆等其他餐饮场所则可以五人一桌，但只能接待已完成疫苗接种的顾客。

位于榜鹅尾一带的西餐馆Southwest Punggol自今年2月营业以来，有约一半的时间都在堂食禁令中度过，只能依靠打包和送餐来维持生意。自从政府宣布开放堂食后，餐馆陆续收到不少顾客的预约，今天共有四组五人一桌的预订。

餐馆老板温俊华（45岁）受访时说，为确保所有顾客都已完成接种疫苗，所有员工在带顾客到座位前都必须检查他们的合力追踪应用。

“因为我们大部分的座位都在户外，为避免顾客随意坐下，避开检查，我们也放置‘已预约’的牌子在桌子上。”

温俊华说，大多数的熟客都已接种疫苗，因此不太担心只能允许完成接种疫苗的民众堂食会对生意造成太大的影响。“我相信生意至少会比禁止堂食期间好。”

为开放堂食做准备，温俊华也进了多一倍的食材。不过，受到长周末影响，一些材料只能在明日送达，因此他只能暂时从超市购买部分食材如蔬菜、果汁等。