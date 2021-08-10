文礼坊美食村恢复营业 摊贩申诉隔离过程混乱

（早报讯）文礼坊美食村今日正式恢复营业，摊贩申诉隔离过程有些混乱，有的等不到车来接去酒店，有的则等不到人员上门检测。

位于文礼坊第221A座、共有72个摊位的文礼坊美食村在出现七名员工或访客确诊感染冠病后，被卫生部下令于7月23日关闭至8月6日，今日（8月10日）正式恢复营业。

多数摊贩受访时坦言，隔离过程可谓“杂乱无章”，让他们不知所措。

经营茶水摊的余松生（60岁）担心会把病毒传染给妻儿，因此申请去酒店进行隔离，但却迟未接到卫生部的回复。“原本卫生部人员说会联系我，让我知道去哪家酒店隔离，可是我一直没接到他们的回复。我只好自己在家隔离。”

另外，多数摊贩也指出，在隔离过程中，对隔离令何时解除感到困惑。最终，不少摊贩无奈被迫延长隔离期。

经营五香虾饼摊的文礼小贩协会主席刘福记（52岁）受访时说，摊贩本应于8月6日结束为期两个星期的隔离，但许多摊贩却在将结束隔离时，陆续接到须延长隔离期的简讯。

他说：“摊贩们所收到的结束隔离日期都不一样，部分指出摊贩须隔离至7日或8日，有些甚至���9日。我也不了解为何会出现这种情况。”

余松生也说，原本隔离将在8月6日结束，却因程序出现问题，得多隔离一日。他透露，原先接到卫生部的通知说，当局会在本月4日到家中为他进行聚合酶链式反应（PCR）检测，但最后却没有出现。于是他隔日便到树群中学旧校舍的检测中心进行检测。

“我收到的短信指说，已完成接种程序的人可到检测中心进行检测，所以我就去了。过后，我在7日终于接到检测结果的简讯，才结束隔离。”

售卖糕点摊主黄丽琴（60岁）则被迫隔离多两天，直到8日才结束隔离。

她说，卫生部人员在本月3日通知她，两天后将到家中为她进行检测，但约两个小时后，她突然接到短信通知她到树群中学旧校舍的检测中心进行检查。

她说：“我当时认为我仍在履行隔离令，所以不敢出门。之后，我打给卫生部，直至7日他们才派人到家中为我做检测。次日，我得知检测结果为阴性，才敢出门。”

刘福记指出，关于隔离过程中出现的混乱现象，他已向负责文礼区事务的西海岸集选区议员李智陞反映，也感激能得到他的协助。

“虽然我们的美食村已重新营业，但我仍希望卫生部可以作出一个更完善的隔离程序，这对有关当局、小贩业者和民众都有帮助。”