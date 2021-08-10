小贩中心恢复堂食 但食客却不见回流

（早报讯）本地今天（8月10日）恢复堂食但小贩生意不见起色，有些甚至不增反减，让他们十分担心生计，纷纷期待更多食客回流。

作为裕廊渔港感染群引发连锁效应的头几个小贩中心，芳林巴刹与熟食中心受因出现确诊病例，关闭两周后在8月3日复业。

刚开业之际正逢高警戒解封第二阶段，熟食中心的食客稀少，摊贩感叹生意难做。但现在恢复堂食，生意却也不见起色。

在芳林售卖饮料的孙姓摊主（60岁）说，早上的生意只比上周稍微好一点。

“今天是周日，很少有人会特地下来。我们主要是做上班族熟客的生意，他们回来办公室就顺便在这里吃早餐。”

她还说，住在周围的老人家其实最受堂食限制影响。

“他们待在家里没有事做很无聊，如今可以出来和朋友聚聚对他们比较好。但是我会提醒他们不要超过两个人坐在一起，毕竟这里还不可以五个人。”

亚肥鱼圆面摊主林亚妹（57岁）则说，虽然可以堂食但随着更多摊位重开，食客却没有明显增加��“口寡食多”，生意比之前差了超过一半。

“目前回来这里吃的大多是熟客，其他人还是会怕，我觉得需要过一两周他们才会放心，慢慢回来。”

她也希望，随着疫情好转当局回尽早放宽小贩中心的堂食人数限制，让更多人到这里用餐。

同样出现确诊病例关闭两周的文礼坊美食村则是今天开始重开。

经营豆花摊的王文华（65岁）说，对于小贩中心每组最多只能有两人堂食的举措感到无奈。他说：“餐厅可允许五位完成接种者堂食，但小贩中心却不能，这是不公平的。因为摊贩们也已完成接种疫苗程序，如果食客也完成，政府也应允许五人堂食。”

尽管如此，多数摊贩表示理解。经营茶水摊的余松生（60岁）说：“为了安全起见，我能理解政府也是是没办法的。”

李女士（64岁，退休）受访时说，她还是比较喜欢吃小贩中心的食物，因此这个措施对她并未导致太大的影响。

鲁玉珊（71岁，退休人数）得知今天开放堂食，一早就和丈夫从东部的住家前来芳林享用肉碎面。她说，以前经常会和亲朋好友聚餐，但疫情反复无常，已经好久没有在外堂食了。

“现在小贩生意不好做，一定要支持他们一下。希望大家都可以注意安全，不要再有很大的感染群，这样我们就可以尽快恢复正常生活了。”

邓银顺（61岁）在上班之前特意从武吉巴督前来芳林吃欧南园炒粿条。他以前每周都会来吃，这次已经一个多月没来了，所以今天决定过来。该摊位十分受欢迎，他排了20分钟才排到。

虽然这里人流量不少，但邓银顺说：“他们既然已经开了证明现在这里够安全。我也已经打了两剂疫苗，所以不会担心。”

据观察，还是有不少食客选择打包。

银行职员李世荣（29岁）就觉得打包比较安全方便。他说，过一段时间等疫情稳定后才会考虑和亲朋好友堂食聚餐。