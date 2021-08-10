芳林熟食中心女摊主一家三口染病 幸好打了疫苗症状轻微

（早报讯）芳林熟食中心茶水摊位一家三人染病，今天（8月10日）刚回来开档的女摊主说，自己打了疫苗身体才会无大恙，她也鼓励人们接种疫苗。

牛车水芳林熟食中心跟裕廊渔港同在7月16日成为感染群，是裕廊渔港感染群最早被牵连的熟食中心。

售卖饮料的陈姓摊主（58岁）结束治疗和隔离后，今天回来开档。她今早告诉记者，自己应该是跟旁边巴刹的一名鱼贩接触后在7月1 3日感觉身体不适，自我检测后发现染病后就到诊所求医，随后到邱德拔医院隔离。

她第一天入院时由于血小板低，须打点滴，但一小时后就恢复正常。住院的三天里，她除了轻微的伤风感冒症状，并无任何严重的症状，只需静养。

“我旁边有一名年轻女子，没有打疫苗然后染病，昏迷了10天才醒来，很吓人的。”

她的大儿子在她确诊两天后同样染病，因发烧而入住伊丽莎白医院隔离观察。她的丈夫则是四天后染病，但因为身体无恙所以没有住院，只须隔离。

他们三人都打了两剂疫苗。陈女士最小的儿子只打了一剂疫苗，但幸好没有染病，只须在家中睡房自我隔离。

陈女士在住院三天后因为身体情况良好，被转到位于万国的圣安德鲁疗养院静养三天，最后在惹兰罗央勿刹的公务员度假村隔离七天。

“在隔离的期间所有员工都把我照顾的很好，我很感激。”

陈女士和丈夫儿子目前都已完全康复。她笑称，自己身体十分强壮，日前还来到摊位清洗，准备重新营业。

今天首日复业，陈女士说早上的生意不及以前的两成。但她感慨，还是身体健康最要紧。

“打疫苗真的很重要。我最近一直叫身边的亲朋好友赶紧去打，也会关心顾客。刚才就有一个年轻人还没打，我叫他快点去。”

除此之外，陈女士在同济医院任职中医师的大儿子也同样鼓励他的病患去接种疫苗。

“老人家比较听医生的话，所以他积极鼓励他们去打疫苗，要不然以后染病会很糟糕。”