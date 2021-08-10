怕没上班会扣薪病假不拿工照做 酒店职员监8周

酒店前台人员去年阻断措施期间伤风咳嗽，看医生后得知要拿五天病假，担心“太麻烦”以及没上班会被扣薪水，没付钱拿药和病假单就离开诊所，当做没事照常上班。卫生部人员上门提醒，他依然出门买食物，今早被判入狱八周。

被告陈福文（译音，44岁）案发时是小印度陶胜路（Townshend Road）一家酒店的前台人员。

他面对七项触犯传染病法令及触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。他承认其中两项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

根据案情，被告是在2019年7月在酒店工作，去年1月酒店出现过确诊的客人后，规定所有员工若生病或拿病假就不许上班。

去年4月19日被告因为咳嗽以及伤风三天，到小印度一带的诊所求诊，被诊断有呼吸道感染的症状，医生给他五天的病假，并提醒他这期间必须待在家里。

被告觉得要向雇主交代“太麻烦”，也不想被扣薪水，在离开问诊室后就溜出诊所，没付钱、不拿药以及不拿病假单，当做什么事情都没发生回到酒店上班。

被告连续三天从下午3时到晚上11时到酒店上班，上班之前也会到宏茂桥一带买午餐。

卫生部人员在4月22日下午12时���门，问被告在诊所求医的事情，还提醒他要留在家里。

被告当天没有出门，交代妻子帮他买食物，但隔天又自己出门买午餐后上班。

主控官指出，根据被告住家组屋楼下的闭路电视的画面，被告有一天返家时甚至没有戴上口罩。