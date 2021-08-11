（早报讯）美国参议院通过1万亿美元的跨党派基础设施投资法案后，美国三大股指周二（8月10日）涨跌不一，道琼斯工商指数和标普500指数，分别上涨0.46％和0.1％，纳斯达克指数则下跌0.49％。

本地股市在银行股的推动下，重新站上3200点关键水平。新加坡海峡时报指数上扬30.18点或0.95％，昨天闭市报3207.36点。

今天值得关注的股票如下：

1.博纳产业（Propnex）今天开市前公布截至6月底的次季和上半年业绩。由于经济情况和疫情形势好转，次季净利同比上扬1.27倍至1652万元，营收也增加1.47倍至2亿6048万元。次季每股盈利为4.46分，比去年同期的1.96分高。董事会宣布派发每股5.5分中期股息，会在9月3日支付给股东。

2.凯德集团（CapitaLand）战略重组计划和凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）的上市计划，昨天在特别股东大会上获得绝大多数股东支持。若获得法院批准，凯德集团预计在9月中从新交所除牌，凯德投资将挂牌上市。

集团的投资管理平台及住宿业务将整合为凯德投资，并在新加坡交易所上市。它的房地产发展业务将私有化，由凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）全资持有。

3.厨房文化公司（Kitchen Culture）昨晚披露，子公司KHL Marketing亚太昨日已经向高庭提起诉讼，控告集团前首席执行官和两名外籍职员违反薪金支付条例，向三人追讨52万元的款项。集团上个月底已经向商业事务局报案。

4.口福集团（Koufu）昨日闭市后发布上半年业绩，集团税后净利同比增长近三倍至990万元，营收同比增18.8％至1亿零570万元，这是因为餐饮店人流量改善，以及新收购的零食和面制品业务带来贡献。董事会宣布派发每股1分中期股息，高于去年0.5分。

5.杰纬特科技（Grand Venture Technology）上半年净利同比增近三倍至850万元，上半年营收倍增至5350万元。董事会首次宣布派发每股0.5分中期股息。派息日为9月10日。

6.碧玉投资（Jasper Investments）今天开市前要求暂停交易，称稍后将公布一项消息。

7.全美世界（Best World）已向新交所监管公司（SGX Regco）申请，把公布今年第二季财报的期限延长14天。