女皇镇和裕廊东时隔10年推出预购组屋

（早报讯）建屋发展局推出4989个预购组屋单位，其中女皇镇和裕廊东都是时隔近10年再有预购组屋项目，女皇镇的项目预计等候五年多建成，四房式单位不含津贴售价从54万元起，是新一轮预购组屋销售活动中起跳价最高的。

根据建屋局今早（8月11日）发表的文告，本轮销售活动有七个预购组屋项目，分别位于女皇镇、加冷黄埔和淡滨尼这三个成熟市镇，以及裕廊东和后港这两个非成熟市镇。

其中，女皇镇的Queen's Arc有76个三房式和534个四房式单位，四房式单位不含津贴售价介于54万元至67万元。该项目坐落在女皇大道和亚历山大医院之间，等候期比其他项目都长，预计2027年第三季竣工。

加冷黄埔的Towner Residences有316个单位，是本轮活动的最小型项目。四房式单位不含津贴售价介于50万元至65万6000元。

淡滨尼则推出两个项目，其中的Tampines GreenQuartz有多达1613个单位，是本轮最大型项目。另一个较靠近勿洛蓄水池的项目则有546个单位。

后港两个预购组屋项目 其中一个等候期最短

非成熟市镇方面，裕廊东的Toh Guan Grove靠近未来会建成的裕廊区域线卓源地铁站，有244个二房式灵活单位、85个三房式和240个四房式单位供申购。四房式不含津贴售价介于34万7000元至43万6000元，预计2026年第一季竣工。

后港的两个项目中，一个靠近高文地铁站，共有586个单位；另一个后港3道的项目有749个单位，料2025年第一季竣工，是本轮等候期最短的项目。

公众可从即日起至下周二（17日）上建屋局网站提出申请。

建屋局指出，本轮预购组屋项目的等候期介于约三年到五年半，和过去一年所推出预购组屋项目的等候期差不多。女皇镇Queen’s Arc出现67个月的最长等候期属例外情况，主要是因为工地须进行额外的准备工作，以及项目其中一座组屋楼高39层，比多数其他项目高，因此需要更长的建筑时间。

建屋局将在11月在蔡厝港、后港、裕廊西、加冷黄埔和登加等地推出约4400个预购组屋单位，明年2月则会在芽笼、登加和义顺等推出约2000到3000个组屋单位，具体数量有待敲定项目详情后再作评估。