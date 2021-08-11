李智陞：建屋局致力于缩短预购组屋工程延误期

（早报讯）预购组屋建筑工程受冠病疫情耽误，建屋发展局正致力于与各方合作缩短延误期，并会继续向受影响屋主说明最新的竣工期。

国家发展部长李智陞今早（8月11日）在面簿贴文说，尽管疫情带来史无前例的挑战，建屋局仍持续帮助新加坡人实现成家和买房的期待。

为了确保有质量而负担得起的住房供应量维持稳定，建屋局今天开展新一轮预购组屋销售活动，4989个预购组屋单位分别位于后港、裕廊东、加冷黄埔、女皇镇和淡滨尼。

李智陞说，建筑业因冠病蒙受重创，多数预购组屋项目工程都出现延误，延误程度取决于个别工地的人手和材料供应等情况。

不过，李智陞重申，建屋局正努力与承包商和其他机构合作缩短延误期，并将继续通过发信和My HDBPage平台，向受影响屋主说明更新后的竣工期。

Amidst the unprecedented challenges brought about by the pandemic, we remain committed to support Singaporeans’... Posted by Desmond Lee on Tuesday, August 10, 2021

李智陞今年5月透露，原本已延误六至九个月的预购组屋项目，预计再推迟三个月竣工。

建屋局预计今年可按计划推出约1万7000个预购组屋单位，多过去年的1万6800个和2019年的1万4600个。