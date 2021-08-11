王瑞杰呼吁印度同区域国家加深经济合作

（早报讯）我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰呼吁印度同区域国家加深经济合作，尤其是同亚细安在供应链和数码联通方面进行合作。

周三（8月11日）在印度工业联合会（Confederation of Indian Industry，简称CII）年度会议上致辞时说，全球化为各国带来巨大益处，当中包括印度。虽然全球化需要成本，但若印度可通过改革、转型和吸引投资来妥善应对，印度将能很从冠病疫情后的新一轮全球化中受益。

他说，亚细安和印度在10多年前设立亚细安—印度自贸区。至今双向贸易额增加将近一倍。亚细安—印度自贸协定能继续为两国带来共同利益，因此双方必须在这方面继续进步。

数码科技将是未来经济增长和转型的主要推动力，王瑞杰指出，新加坡和印度可在金融科技和可持续项目加深合作。

在科技方面，新加坡很希望同印度合作发展和兼容两国的数码经济。其中一个例子是星网电子付款公司（NETS）和印度国家付款公司（National Payments Corporation）的合作，两国商家可互相进行线下和线上转账。

在环境保护方面，王瑞杰认为，双方可在农业科技方面合作。印度可通过发展农业科技提高农业收成，改善农民生活，而新加坡也致力于开发城市农业的解决方案，增加农业生产。