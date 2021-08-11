专家：本土病例减少只是暂时 我国解封后须准备应付每日数百起病例

（早报讯）尽管本土冠病病例昨天回落至53起，是25天来最低，但随着我国逐步放宽限制，包括从昨天起恢复堂食，受访传染病专家提醒，我国应准备好应付每日数百起的新增病例，重症和死亡病例也会增加。

但他们也强调，届时，我国可能不再需要每天通报病例总数，类似于流感等其他呼吸道感染的做法。

过去一周，每日新增本土病例均少于100起，昨天（8月10日）更是跌至53起，是7月16日以来最低。昨天也没有出现新感染群，目前活跃感染群共118个。

与此同时，政府从昨天起，允许已完成疫苗接种者可五人一组堂食，包括同住的12岁及以下孩童。这是我国迈向与冠病共存社会的第一步。

尽管全国疫苗接种率已达到七成以上，但新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院全球卫生副院长兼传染病系主任许励扬副教授受访时说，若参考其他疫苗接种率高的国家情况，如以色列和英国，新加坡接下来应准备好应付每日数百起的新增病例，包括更多重症和死亡病例。

传染病专科医生梁浩楠也认为，尽管堂食须遵守安全管理措施，但肯定存在许多防疫漏洞，以致病例增加。他预计，每日新增病例可轻而易举达到200起，尤其考虑到12岁以下的儿童还不能接种疫苗。

“我们须要达到90%的疫苗接种率，才能起到良好的效果。完成疫苗接种者也仍可散播病毒和生病，虽然症状要温和许多。”

许励扬预计，我国将在过渡阶段采取不同策略来管控冠病病例，否则医院将很快不胜负荷。

“这意味着，轻症或无症状冠病病患将被送回家中，或安置在社区护理设施。只有那些有并发症风险或病情严重的人才能住院。我们仍须密切监测重症和加护病房病例数量，包括此类病例的上升趋势。”

不排除裕廊渔港和KTV夜店感染群会死灰复燃

裕廊渔港和KTV夜店这两大感染群的新增病例近期也趋稳。裕廊渔港感染群过去一周新增43起病例，低于前一周的175起。KTV夜店感染群则连续六天“保零”。

针对这两个感染群接下来会否死灰复燃，梁浩楠认为渔港病例有可能再攀升，因为摊贩会慢慢地对防疫措施出现懈怠。但他强调，不应过度苛责他们，因为只要是在炎热的环境中工作，都可能出现类似情况。

他强调，与其总是靠执法人员来监督，个人应负起责任，如果看到身边人犯错，可轻声地纠正。

至于KTV夜店感染群，梁浩楠认为它暂时不会再扩大，但不排除一些业者日后会故态复萌，继续尝试钻漏洞。

许励扬则强调，如果我国的目标是让冠病成为地方性流行病（endemic），这意味着政府不会像现在这样，密切监督感染群或对它们采取行动。