未接种者不能上餐馆 海鲜馆推出“在车堂食”

（早报讯）还未完成冠病疫苗接种的公众不能上餐馆，有餐饮业者想出新“花样”，推出“在车堂食”的服务。

位于榜鹅尾的海鲜餐馆螃蟹之家昨天（8月10日）在面簿页宣传这项“在车堂食”的服务。老板黄泯莱今天（8月11日）接受zaobao.sg访问时指出，因看过顾客打包食物后到车上吃，而有了在车堂食的想法，在政府宣布放宽防疫措施前就开始筹备，“想给顾客不一样的餐饮体验”。

他透露，这项服务已推出，并接到不少顾客询问。顾客只要停了车，停车场会有餐馆的服务人员可以协助点餐，把食物送到顾客车上，店家为此也准备特制的移动式桌面。榜鹅尾的停车场宽敞，他相信有足够的停车位满足需求。

不过，一些受访公众对花钱“在车堂食”的兴趣不大。消费者黄佩玲（40岁，行政人员）还未完成接种，现阶段不能与家人到餐馆用餐。

她受访时说：“如果要享用螃蟹，得‘动手’吃，吃完还得清洁双手。车内空间又不大，一不小心还可能弄脏车子。而且得关引擎，那只能摇下车窗，这样的用餐体验对我没吸引力。我宁可订外卖或打包，在家吃不是更舒服？”

这名榜鹅居民也表示，榜鹅尾的业者以餐馆为主，周末未必找得到停车位。

另一名公众林敏心（28岁，市场营销人员）认为，虽然在车堂食的概念新颖，但不太适合享用螃蟹与海鲜这类食物。

她说：“吃螃蟹得‘动手’吃，酱汁可能溅出来，车内也会留下异味。双手吃得脏脏的，还要戴口罩下车洗手。在车内吃感觉得更加小心翼翼，怕不小心弄脏车子，还是在餐馆或家里吃比较尽兴。”

对此，黄泯莱表示餐馆会提供手套、围裙、洗手液、湿纸巾，螃蟹的处理方式也会方便食客去壳食用。

其他餐饮业者则继续提供订餐与外卖服务，以满足不同顾客的需要。万兴大酒楼董事经理洪可胜指出，餐馆有约三成的生意来自外卖与订餐。一些家庭还有成员未接种，也有大家庭因五人用餐的限制，还无法堂食，因此外卖和订餐需求仍在。

业者应提防顾客借用他人接种记录截图

本地餐饮场所昨天起恢复堂食，只有已完成疫苗接种者才可最多五人一组，在餐馆和食阁用餐；在小贩中心和咖啡店，食客无论是否已注射疫苗，都可最多两人同桌。

一些未接种者可能想方设法到餐馆“偷吃”。业者应提防顾客借用他人接种记录的截图进入餐馆用餐。

电台DJ组合The Muttons日前在社交媒体贴文警惕业者，可能会有食客试图利用他人的接种记录截图，进入餐馆用餐。要识破这个伎俩，可要求顾客点按合力追踪（TraceTogether）的页面更新按钮，确定该页面不是一张截图。

目前，顾客进入餐馆前可展示合力追踪或保健资讯网（HealthHub）应用，反映接种记录。餐馆的工作人员都会检查顾客的接种记录，才允许顾客堂食。