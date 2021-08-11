上班族仍在家办公 市区熟食中心开放堂食后生意仅增约一成 

（早报讯）虽然本地昨天起已恢复堂食，但由于多数上班族仍继续居家办公，位于市区一带的多座熟食中心生意平均只增加一成。

记者今早走访麦士威熟食中心时发现，虽然堂食禁令已经解除，但用餐顾客寥寥无几，一些摊位甚至没有营业。

著名的天天海南鸡饭依旧门可罗雀，摊位助手黄维尼（62��）受访时说，昨天恢复堂食生意只增加了大约5%，而且大部分是附近居民。

“熟食中心现在仍限制每桌两人，这对家庭用餐很不方便，所以打包的顾客仍占多数。现在只能等更多人回办公室上班，希望之后能增加午餐生意。”

粥摊老板龚运真（65岁）则说，目前主要靠熟客维持生意，但营业额一直低迷。

“营业了30多年，我现在处于半退休状态，一切顺其自然，反正生意也很不好。虽然昨天恢复堂食，但我也没特地开店，因为本来周二和周四就休息。”

厦门街熟食中心也出现类似情况。潮州粿汁老板郭锡江（59岁）透露，昨天生意只增加了约一成，现在每天准备的食材少于100份，与疫情前仍有天渊之别。

然而，也有摊主发现他们的生意反而在堂食禁令解除后不增反跌。

售卖盖饭的黄宝贤（35岁）说：“在过去的几轮封锁和解封中，我注意到禁止堂食期间我的生意反而比较好，可能因为有些餐馆暂停营业，公众选择有限。昨天也如我所料，生意开始下跌。”

牛车水大厦二楼的熟食中心也显得空空荡荡，摊贩们只能坐等公众光顾。

经营上海猪肠粉近50年的摊主賴忌兴（78岁）说，昨天生意比禁止堂食时多一两成，但顾客仍然稀少，因此他下午1时就关档了。

手工面摊主王伟光（62岁）在国庆假日后今天重新营业，早上只有数名顾客光顾。“之前只能做外卖生意时，收入不到平时的两成。如果今天生意有之前的三四成，我就谢天谢地了。”

距离牛车水大厦不到100米的牛车水美食街在午餐时间也无人问津。大约20个摊位只有两个营业，有些则是下午才开。

海鲜煮炒摊位助手新都维嘉说，这里平时到傍晚才会有食客光顾。昨天是这个摊位在高警戒解封第二阶段后首次营业，一共才有20多名顾客。

上班族：打包回公司吃可减少接触

多数受访公众认为，开放堂食对餐饮业者和消费者都有利，但也有上班族选择打包午餐回办公室。

刘宏泽（44岁，审计师）在厦门街熟食中心附近工作，但多数同事仍居家办公，因此他经常打包回公司自己吃。

“在办公室里有冷气，又不用担心和其他人有过多接触。如果和同事或朋友聚会，我才会选择在小贩中心用餐。”

魏靖颐（23岁，人事部员工）和丈夫在过去的堂食禁令期间都尽力光顾生意比较冷清的小贩摊位，并希望开放堂食后小贩们的生意会好转。

叶月梅（72岁，退休）每天早上和丈夫出门去不同的地方晨运，也习惯到处寻找美食。

“不能堂食很不方便，如果打包回家太迟，早餐就会变午餐，所以有时我们会在户外找个偏僻的地方吃一点食物。”

廖锦华（71岁）昨天一早就迫不及待到牛车水大厦熟食中心和朋友聚餐。“可是现在只允许两人同桌，我和朋友们要分桌，说话很不方便。”