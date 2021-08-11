灭火器突“爆炸” 砸穿玻璃窗直坠

一个灭火器不知何故“爆炸”，砸穿美芝路一栋大厦23楼的玻璃窗，所幸无人受伤。

这起事故发生在昨天（10日）早上10时30分许，地点是位于美芝路一带的新门广场（The Gateway）西楼。

根据《海峡时报》报道，一个灭火器不知何故“爆炸”，然后砸穿西大楼23楼一个单位的玻璃窗后至坠而下，砸到毗邻新门广场东大楼一楼的玻璃板。

据了解，这个灭火器已经过期，但至于为什么会发生这样的事则不得而知。

负责管理新门广场的新加坡置地发言人受询时指出，这起事件发生在昨天早上10时30分左右，保安人员事发后也立即行动，进行检查。

发言人说：“庆幸的是，没有人在这起事故中受伤。针对这起事件的调查正在进行中。”

同时，发言人也透露，一名承包商正在空置单位内进行修复工作，而灭火器属于该单位租户。

据现场照片显示，链接新门广场西楼和东大楼中间的庭院已被围起，而西大楼涉事单位的窗户可看见明显的空洞。

新门广场是双塔式摩天大厦，各37层楼高。两栋大楼棱角锐利，一向被坊间戏称为“刀片楼”。

根据民防部队网站，便携式灭火器除了需要遵守相关规定，也应��定性检查是否能正常炒作或者是否已过期。

当局在网上也指出，维修和检查灭火器的工作需要由受到训练和认证的相关公司来进行。