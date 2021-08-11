四匪潜校偷万元电线 学校花48万元重置

孟加拉男子与三友人夜潜小学，偷上万元电线，连累学校需花48万元重新安装。

被告是孟加拉籍的普拉曼尼（27岁），他面对四项控状，包括破门行窃及抵触放贷人法令，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，去年4月2日，被告的朋友霍克想从学校里偷电线，因此找上被告和两名室友，表示愿意付钱让三人帮忙，把电线搬上罗厘拿去卖。

隔天晚上8时许，四人搭德士到位于杜尼安路（Dunearn Road）的新加坡女子小学，当时学校无人使用，他们在天桥上观察后，从一处围栏攀爬进入学校。

多数电线先前已被另一组人拆除，被告一组人负责把电线搬去卖，他们一共装了七袋电线。

霍克付费安排一个罗厘司机来接他们，司机凌晨2时许抵达，四人把电线搬上罗厘，到了芽笼14巷，把电线卖给预先联系的一家店。。

4月4日傍晚6时，四人故技重施，但被告的室友拉塞尔在晚上10时30分许，将一个电眼摄像头移动，被保安人员发现。保安怀疑有人擅闯而报警，警方当场把拉塞尔和霍克逮捕，进而揭发此案。

调查显示，重新安装被拆除的电线的费用共48万元，其中买新电线的费用为2万5000元。

拉塞尔和霍克认罪后，分别被判坐牢17个月和17个月两周，被告另一名室友的案件尚待审理。

法官最终判被告坐牢18个月。