宿舍业者胜捷企业预期入住率将逐渐复苏

（早报讯）宿舍业者胜捷企业（Centurion Corp）预期其宿舍及公寓的入住率将逐渐复苏，挑战依然主要是与疫情有关的旅行限制和行动管制。

它今天（8月11日）在业绩汇报会上指出，上半年入住率同比受到疫情影响，但已有一些复苏绿芽，新加坡正准备放宽限制，英国则在7月19日已全面重新开放，而集团在马来西亚的宿舍的入住率持续表现良好。

该集团上周五发布业绩预警后，股市周一假期，周二其股价逆市下跌1.5％，随着昨晚发布业绩，今天股价已回升收复所有失地，目前报0.335元。

集团上半年净利同比跌58％至870万元，因为它在英国和澳大利亚的学生公寓的营收下跌，以及投资房地产蒙受约1450万元的净公允价值亏损。去年同季它净利达2100万元。

集团上半年营收同比微跌3％至6470万元，因学生公寓的营收同比挫跌25％至1570万元，后者受到澳洲和英国旅行限制的影响，大学转至实体与网上混合教学，造成需求下跌。

至于该集团的工人宿舍业务，上半年营收同比增加7％至4850万元。

它发布业绩时说：“在新加坡，由于客工的流入受到限制，以及有临时替代住房来管理冠病19疫情风险，导致工人宿舍入住率下降，但马来西亚工人宿舍的稳定入住率缓解了这一问题。”

它指出，马来西亚工人宿舍的入住率在上半年升至88％，一年前为80％。这是因为随着行动管制令在全马实施以及雇主在为工人提供更好的生活条件方面，看到了更大的压力。

与此同时，集团的新加坡工人宿舍的入住率在上半年下滑至82％，不包括三个已运营的速建宿舍。新加坡工人宿舍一年前的入住率是99％。

另一方面，基于集团内部评估冠病大流行对其投资房地产的影响，集团投资房地产蒙受约1450万元的净公允价值亏损。用于为工人宿舍和学生公寓估值的市场数据包括资本化率（capitalisation rate，净收入除以买价）以及市场租金率。去年上半年并没有这类净公允价值亏损。

若不包括公允价值亏损，集团上半年核心业务的净利持稳于2040万元，同比微跌3％。

胜捷企业执行总裁江志明说：“尽管冠病大流行病带来挑战，胜捷企业还是取得了有抗跌力的业绩。我们将继续��强集团的管理专业水平和业务记录，以扩大投资组合和价值创造，为我们的利益相关者带来可持续的价值。”