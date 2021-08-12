（早报讯）美国股市表现亮眼，道琼斯工业指数和标普500指数周三（8月12日）创下新高。

美国通货膨胀增长似乎见顶，提振投资者信心。

道琼斯工业指数上涨0.62％，报3万5484.97点；标普500指数上涨0.25％，报4447.7点；纳斯达克指数收跌0.16％，报1万4765.14点。

新加坡海峡时报指数周三跌27.36点或0.85％，闭市报3180.00点。全场成交量13亿1000万股，总额10亿9000万元。上升股240只，下跌股265只。

今天可关注的股票：

1.城市发展（CDL）由盈转亏，今年上半年净亏损3209万元，营收则同比上升11.1％至12亿元。集团将派发每股3分的特别中期股息。

集团周四早上开市前公布截至6月底的业绩。集团蒙受亏损，原因是集团去年同期获得新西兰政府提供的1760万元延迟缴税补贴，而今年少了这笔补贴。去年同期集团取得315万元净利。

集团的酒店业务仍受旅行限制的影响，营收下滑10.8％，客房平均收入（RevPAR）下跌10.1％。

2.新电信（Singtel）发布截至6月底的第一季业务报告，集团取得4亿4500万元的净利，扭转去年同期亏损的情况。营收同比增长7.5％至37亿9800万元。

息税折摊前盈利（EBITDA）上升11.1％至9亿9700万元，原因是冠病疫情抗疫措施放宽，经营环境获得改善，澳元升值也推高盈利。

3.新科工程（ST Engineering）今年上半年净利同比增长15％至2亿9610万元，营收起2％至36亿5100万元。集团将派发每股5分的中期股息。

4.宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）今年上半年的可派发收入同比下跌10.4％至4299万美元（5831万新元）。信托将派发每单位2.7美分的股息，同比减少11.5％。

净房地产收入下跌9.8％至5607万美元。这是因为信托三个房地产项目的空置率上升、为租户提供租金回扣和停车场收入减少。

5.吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）计划私下配售8100万新单位，收益将用于收购数据中心、偿还贷款和各种开销。

新单位的发行价为每单位2.47元至2.522元，筹集大约2亿元至2亿零430万元。