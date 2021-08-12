李西廷以230亿美元财富位列福布斯新加坡首富

（早报讯）新加坡首富宝座易主，迈瑞医疗（Mindray Bio-Medical Electronics）的联合创始人兼董事长李西廷以230亿美元（约313亿新元），首次登上本地富豪榜第一名。

去年的首富火锅连锁店海底捞集团创始人张勇和舒萍夫妇的排名滑落到第四，财富从190亿美元跌至160亿美元。

财经杂志《福布斯亚洲》（Forbes Asia）昨天公布最新的新加坡50大富豪榜，由于经济复苏及股市回弹，他们的财富总额去年上扬25％，高达2080亿美元（约2800亿新元）。

今年的50大富豪榜有三名新面孔，分别是2019年起在本地定居的加密货币交易平台币安（Binance）创办人赵长鹏（19亿美元、排名第22）、纳峰科技（Nanofilm Technologies）集团执行主席史旭博士（18亿美元，排名第24）和私召车平台Grab联合创办人陈炳耀（7亿9000万元，排名第47）。

在纽约股市挂牌、东南亚市值最大的冬海集团（Sea Ltd）三名联合创始人都位列50大富豪。其中，集团主席兼首席执行官李小冬以159亿美元排名第五，首席运营长叶刚以103亿美元位列第七，集团旗下虾皮（Shopee）首席产品官的陈精业以31亿美元位列第13。

他们的财富总额高达293亿美元，比一年前的126亿美元，多了167亿美元。

其他富豪榜常客方面，面簿联合创办人萨维林（Eduardo Saverin）的财富去年激增65亿美元，以205亿美元排名第二。亚洲最大油漆制造商“立时集团”（Nipsea）创办人吴清亮的财富也增加38亿美元至186亿美元，排名第三。

远东机构（Far East Organisation）的黄志祥和黄志达兄弟以142亿美元排第六；城市发展（CDL）主席郭令明以85亿美元排第八；大华银行（UOB）荣誉主席黄祖耀以68亿美元排第九；已故富商邱德拔的家族以65亿美元位列第10。