新加坡年度“必比登推介”名单出炉

（早报讯）米其林今天（8月12日）早上公布本年度新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单，入选者从上一届的58家增至今年的69家餐馆和小贩食摊。

今年名单有42家小贩摊位，6家街头小吃，其他21家则是餐馆。

12家首次入榜，包括9家小贩摊位和3家餐馆。新上榜的小贩摊位，有肥肥烧腊·云吞面、海南仔、兴兴熟食、楗柏中峇鲁水粿、裕城肉骨茶、竣源鱼之家、光记潮洲鱼糜、莱兴手工潮州粿和苏记熟食。三家新上榜的餐馆包括大食家、Kotuwa和The Coconut Club。

竣源鱼之家的第二代黄蔓银受访时说：“很高兴我们在旧机场路熟食中心的摊位上榜，这是对我们小贩的一大肯定。虽然许多小贩一直很努力，但很少有奖项肯定他们的辛劳，这个奖项像‘红星大奖’，给予我们肯定。”

今年，裕华村巴刹与熟食中心有两家新上榜的摊位，即肥肥烧腊·云吞面和兴兴熟食。

厦门街熟食中心则是米其林食探心目中的国民好食堂。榜单上可见该熟食中心仍占据榜单重要位置，有四家小贩美食入榜，包括超好面、和记肉粽、驰名香脆咖喱卜和桐记牛肉粿条。值得一提的是，这四家小贩美食已蝉联米其林“必比登”榜单五年，也成为外国游客到访本地必定走访的熟食中心之一。

必比登推介名单旨在表扬价格中等又美味的餐馆或摊位。今年是第五年推出新加坡必比登名单，所推介的餐馆或小贩摊位每人一餐的价格不能超过45元。去年，本地餐馆在病毒阻断措施期间无法提供堂食，因此《米其林指南》宣布取消公布2020年版《新加坡米其林指南》和推荐平民美食的新加坡“必比登推介”名单。

2021年版的《新加坡米其林指南》将于9月1日以线上发布会的形式举行。