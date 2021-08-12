后港预购组屋最抢手 四房式每单位九人争夺

（早报讯）建屋发展局昨天（8月11日）推出的4989个预购组屋单位中，后港两个项目的四房式组屋最受欢迎，整体申购率目前为8.8，第二次购屋者申购率更达20.2。

根据建屋局官网数据，截至今早11时，共有4032位卖家争购后港一带的459个四房式单位。三房式单位也颇受青睐，整体申购率是3.4，第二次购屋者申购率则是6.9。

后港的两个项目中，唯有位于后港3道的Hougang Citrine推出了五房式组屋，共102个单位。目前，这些单位的整体申购率也达3.4，第二次购屋者申购率则是10.3。

备受看好的裕廊东项目表现也十分亮眼，其四房式单位整体申购率达5.2，第二次购屋者申购率也有10.4。

成熟区方面，女皇镇项目的四房式单位是最热门的选择，整体申购率为2.4，第二次购屋者申购率高达18.5。

加冷黄埔项目的四房式组屋紧随其后，整体申购率达2.2，第二次购屋者申购率则是17.5。

参与本轮预购组屋销售活动的成熟市镇当中，只有淡滨尼的两个项目提供五房式单位。目前这些单位的整体申购率是1.5，第二次购屋者申购率则为13.2。

这两个淡滨尼项目的四房式单位比较受第二次购屋者欢迎，申购率为5.4，而首次购屋者的申购率仅0.9，整体申购率达1.1。

唯一出现整体申购率低于1，即申购者少于预购组屋单位数量的是加冷黄埔项目的三房式单位。与淡滨尼项目的四房式单位情况相似，这些三房式单位的首次购屋者申购率偏低，只有0.3，而第二次购屋者申购率则达9，因此整体申购率仅是0.6。