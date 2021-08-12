打完疫苗才能上厕所？原来是这样……

（早报讯）要接种疫苗才能上厕所？

一张新加坡国立大学协会（NUSS）的俱乐部厕所外所张贴的告示照片昨天在网上疯传，让人以为这里的厕所和更衣室只有接种过的人才能进入。但协会澄清，此举只是遵守体育理事会的指导原则，区分接种者和非接种者使用的厕所和更衣间。

原来，体育理事会近期发布了详细的指导原则，除了指明接种和未接种者应该分开使用厕所和更衣间外，还有诸多细节要求，如：更换运动衣和泳衣时不得摘下口罩；在室内，只有完成接种的人在进行剧烈运动时，才可以摘掉口罩；室内剧烈运动须保持三米距离；运动时不要大喊大叫；10月1日起教练要完成接种，否则就要接受定期轮测。

国大协会在回复中表示，属下共有三个俱乐部，其中包含餐饮点、体育设施。仅俱乐部的体育设施遵循体育理事会的规定，对卫生间及更衣室做出相应划分，其他厕所则没有限制。

只有完成接种者能参加室内团体运动

体育理事会也要求，包括教练在内，室内不戴口罩的团体活动最多五人一组，组内不得包含未完成疫苗接种者。

有组织的课程及活动，每组不得超过5人，含教练在内人数上限为50人。而室内不戴口罩的活动，人数上限则为30人。

对于12岁及以下的儿童，因该年龄段尚未获准接种疫苗，因此可参与室内活动及课程。

活动若包含多个小组，在每组均不超过五人的情况下，可携带来自同一家庭的12岁以下儿童。

活动若仅有一个小组，在不超过五人的情况下，可携带非同一家庭的12岁以上儿童，但该儿童必须完成疫苗接种。领队或教练须在活动开始前确认儿童的年龄及所属家庭。

高强度运动得保持3米距离

除特殊情况外，一般的活动人与人之间应保持2米的距离，而室内高强度或高运动量的课程，则须保持3米的距离。

例如，在健身房内锻炼时须保持上述距离，但在间歇式可以在同一组内互动，但不得参与其他小组，且组与组间始终要保持3米的距离。

场地的人口密度应以每人十平方米为标准，任何设施均不得在同一时间容纳超过50人。

但对于大型设施或者具有不同功能的场所如乡村俱乐部，则可通过区隔，将场所内不同部分作为单独的设施，这些设施需要设有单独的SafeEntryGateway登记。

更换泳衣运动服也得戴着口罩

户外剧烈活动时可摘下口罩，但在活动结束后应立即戴上口罩。而室内的运动，只有完成疫苗接种者才可以摘下口罩。

更换运动服及泳衣时，也须佩戴口罩。如果在淋浴或洗脸时摘下，应立即戴上。若未遵守相关规定，更衣室及厕所将关闭。

为协助追踪密切接触者，活动负责人须清楚地了解分组情况。在活动允许的情况下，参与者需要虽然携带携手防疫器的设备。若活动无法携带设备，负责人则需将他们他们的设备放在一起，从而反映接触情况。

自10月1日起，健身房及高强度运动的教练须完成疫苗接种，否则须两周做一次检测。