打完疫苗才能上厕所？原来是这样……

文 /
安诗一

发布 / 2021年8月12日 1:02 PM

更新 / 2021年8月12日 3:56 PM

新加坡国立大学协会俱乐部厕所外所张贴的告示照片昨天在网上疯传。（取自面簿）
新加坡国立大学协会俱乐部厕所外所张贴的告示照片昨天在网上疯传。（取自面簿）

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（早报讯）要接种疫苗才能上厕所？

一张新加坡国立大学协会（NUSS）的俱乐部厕所外所张贴的告示照片昨天在网上疯传，让人以为这里的厕所和更衣室只有接种过的人才能进入。但协会澄清，此举只是遵守体育理事会的指导原则，区分接种者和非接种者使用的厕所和更衣间。

原来，体育理事会近期发布了详细的指导原则，除了指明接种和未接种者应该分开使用厕所和更衣间外，还有诸多细节要求，如：更换运动衣和泳衣时不得摘下口罩；在室内，只有完成接种的人在进行剧烈运动时，才可以摘掉口罩；室内剧烈运动须保持三米距离；运动时不要大喊大叫；10月1日起教练要完成接种，否则就要接受定期轮测。

国大协会在回复中表示，属下共有三个俱乐部，其中包含餐饮点、体育设施。仅俱乐部的体育设施遵循体育理事会的规定，对卫生间及更衣室做出相应划分，其他厕所则没有限制。

只有完成接种者能参加室内团体运动

体育理事会也要求，包括教练在内，室内不戴口罩的团体活动最多五人一组，组内不得包含未完成疫苗接种者。

有组织的课程及活动，每组不得超过5人，含教练在内人数上限为50人。而室内不戴口罩的活动，人数上限则为30人。

对于12岁及以下的儿童，因该年龄段尚未获准接种疫苗，因此可参与室内活动及课程。

活动若包含多个小组，在每组均不超过五人的情况下，可携带来自同一家庭的12岁以下儿童。

活动若仅有一个小组，在不超过五人的情况下，可携带非同一家庭的12岁以上儿童，但该儿童必须完成疫苗接种。领队或教练须在活动开始前确认儿童的年龄及所属家庭。

高强度运动得保持3米距离

除特殊情况外，一般的活动人与人之间应保持2米的距离，而室内高强度或高运动量的课程，则须保持3米的距离。

例如，在健身房内锻炼时须保持上述距离，但在间歇式可以在同一组内互动，但不得参与其他小组，且组与组间始终要保持3米的距离。

场地的人口密度应以每人十平方米为标准，任何设施均不得在同一时间容纳超过50人。

但对于大型设施或者具有不同功能的场所如乡村俱乐部，则可通过区隔，将场所内不同部分作为单独的设施，这些设施需要设有单独的SafeEntryGateway登记。

更换泳衣运动服也得戴着口罩

户外剧烈活动时可摘下口罩，但在活动结束后应立即戴上口罩。而室内的运动，只有完成疫苗接种者才可以摘下口罩。

更换运动服及泳衣时，也须佩戴口罩。如果在淋浴或洗脸时摘下，应立即戴上。若未遵守相关规定，更衣室及厕所将关闭。

为协助追踪密切接触者，活动负责人须清楚地了解分组情况。在活动允许的情况下，参与者需要虽然携带携手防疫器的设备。若活动无法携带设备，负责人则需将他们他们的设备放在一起，从而反映接触情况。

自10月1日起，健身房及高强度运动的教练须完成疫苗接种，否则须两周做一次检测。

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