国大研究：说话呼吸也能传播病毒

（早报讯）新加坡国立大学的新研究显示，冠病患者不仅经由咳嗽或打喷嚏释出飞沫传播，还可通过呼吸、说话以及歌唱活动散播的气溶胶微粒传播病毒。

根据国大发布的文告，研究团队发现，除了目前已知的病毒传播渠道，即呼吸道飞沫传播，人们进行发声活动和呼吸时呼出的气体中，释出的病毒颗粒，也很有可能是冠病病毒的传播途径之一。

研究指出，说话和歌唱活动可排出直径少于5微米和直径大于5微米的气溶胶（aerosol）。其中，直径少于5微米的气溶胶将比直径较大的气溶胶含有更多的病毒颗粒。研究人员认为，直径越细小的呼吸道气溶胶越有可能传播冠病病毒，在室内的环境更是如此。因此，在制定防疫措施时，必须将气溶胶微粒的传播纳入考量。

研究团队在22名于今年二月至四月入住国家传染病中心的冠病患者身上展开这项研究，为他们进行全基因组排序（whole genome sequencing），以确定他们感染的病毒株。

参与者必须在同一天内进行三种不同的呼气活动，包括30分钟的呼吸过程、用15分钟以朗读的方式念出儿童读物的篇章，以及在15分钟内演唱不同的歌曲。参与者在进行不同活动时，也有时间休息。

此外，参与者都得使用研究员专门为此研究而设的Gesundheit- II器材，该器材能收集参与者所呼出的气体。在研究的过程中，参与者必须让头部靠在设备的锥形入口。这个锥形设计犹如一个通风罩，让存在于参与者头部周围的空气持续被吸入。参与者呼出的气体会进入连接器材的采样器，研究人员就能收集气体中的颗粒。

在整个研究过程中，研究团队收集了两种大小的气溶胶，即直径大于5微米和直径少于或等于5微米的气溶胶。他们也将含有病毒载量的样本，通过定量反转录聚合酶链式反应的检测进行定量。

针对研究结果，参与指导研究的杜克——国大医学院的克里斯汀·科尔曼博士（Kristen Coleman）指出，患病初期的冠病患者的呼吸道气溶胶中，较有可能测冠病病的基因。

“病患所释出的病毒颗粒在某种程度上是因人而异的，有些患者出乎意料地在说话的过程中，释放出比唱歌还多的病毒颗粒。”

这项研究的结果也说明了必须减少气溶胶微粒的接触，尤其是在室内环境中。这是因为室内环境相当有利于冠病病毒通过空气中传播。研究员建议，所有公众可以通过戴上口罩、遵守安全距离、保持良好的通风环境以及安装高效过滤器等防疫措施，以降低自己同空气中的病毒气溶胶的接触。

国大设计与环境学院建筑环境系的譚國緯副教授说：“在需要谈话的场合，观察气流模式、通过座位和家具的摆设减少接触，以及调整风扇的位置来确保空气流通，都是能降低冠病传播风险的实际做法。”

目前，研究人员正在研究冠病患者在说话时，通过空气中传播的气溶胶是否会构成病毒的传染性。

由于冠病病毒变种毒株传染性很强，尤其是德尔塔毒株，研究团队也打算使用同样的研究方式，测试变种毒株染病者的气溶胶病毒载量，是否高于原本的毒株。