小一报名2C阶段结束 近半数小学必须以抽签方式分配学额

（早报讯）小一报名2C阶段结束后，共有91所小学申请超额，89所必须以抽签方式分配学额，占所有小学近一半。

今年有181所小学开放报名，在2C阶段因学额供不应求而必须进行抽签的学校占约49％，比率比去年稍微下降。去年此阶段，186所开放报名的小学当中，101所的学额供不应求，其中99所小学必须进行抽签，占所有小学的53%。

据教育部网站今天（8月12日）更新的数据，今年的2C阶段中，学额竞争最激烈的是新华小学（Northland Pri），共有191人争取28个学额，申请人数是学额的超过6.8倍。

南华小学有141人争夺21个学额，超额申请约6.7倍；南山小学在此阶段则有20个学额，共130人申请，超额申请约6.5倍.

2C阶段让是开放给在前几个阶段尚未获得学校录取的孩童报名。报名已在8月5日结束。

其他报名超额，同时必须抽签方式以分配学额的学校包括美雅小学（Admiralty Pri）、爱同学校、英华学校（附小）、英华学校（小学）、公教中学（附小）、圣婴小学（大巴窑）、圣尼各拉女校、崇福学校、光华学校、菩提学校、海星中学（附小）、美以美女子小学、南侨小学、南洋小学、公立培群学校、培华长老会小学、乐赛学校，以及孺廊小学等。

绿洲小学和勇毅小学（Valour Pri）申请虽也超额，但由于居住学校一公里内的公民孩童刚好都分配到学额，因此无须抽签。

下一个2C附加阶段，将从8月19日举行至20日。此阶段是让到了2C阶段尚未获得学校录取的孩童报名。