华业集团转亏为盈 上半年净利9130万元

（早报讯）随着房地产发展项目营收大幅增长以及公允值亏损急剧降低，华业集团（UOL）转亏为盈，今年上半年取得净利9130万元。去年同期则蒙受净亏8210万元。

集团今日（8月12日）闭市后发布上半年业绩报告显示，扣除公允值亏损的税前利润达2亿1430万元，比去年同期高出9％。另外，公允值亏损从1亿8580万元缩窄至1690万元。

营收同比增31％至11亿9350万元，当中房地产发展项目和投资房地产的贡献占58％和21％。

房地产发展项目的营收同比飙增81％至6亿8750万元，这是因为本地私宅项目销售取得不俗成绩，包括南峰雅苑（Avenue South Residence，1074个单位）和去年12月推出位于金文泰1道的悦文荟（Clavon，640个单位）上半年分别售出136和67个单位。

华业集团首席执行官粘为信指出：“尽管本地私宅市场需求良好，但我们仍关注人力短缺和供应链中断导致建筑成本上扬。”

他在电话会议上披露，新私宅项目沁水轩（The Watergardens at Canberra）将在本月14日（周六）重新开放展厅，预计8月底之前开盘。该项目上月已推出市场预览，原定7月底正式开卖，但因为碰上我国收紧防疫措施而变卦。

华业集团周四收报7.23元，跌0.41％。