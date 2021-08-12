曹世宣：绿科控股重组后已转亏为盈 开拓鱼饲料业务

（早报讯）当年是一家业务亏损的公司，废料再循环业者绿科控股（ecoWise Holdings）如今已转亏为盈，并进军生产鱼饲料的新业务，目前是唯一获准生产鱼饲料的本地公司。公司正在寻求把握本地和海外鱼饲料市场需求的机会。

绿科控股（ecoWise Holdings）近日发生首席执行官与董事会之间的内部斗争，公司目前已经停牌。

绿科控股董事兼副首席执行官曹世宣（52岁）接受《联合早报》独家访问，谈到他对公司未来发展的计划。

曹世宣是在2016年1月被任命为总经理，负责监督在中国的运营。2017年3月，他被任命为执行董事兼副首席执行官，负责管理集团整体运营。

他说：“担任执行董事兼副首席执行官对我而言责任重大。我刚加入绿科控股时，公司处于净亏损状态，是一家重资产、劳动密集型的公司。我和我的团队肩负着推动业务发展和提高绩效的任务，必须克服众多挑战，但我对绿科集团的增长潜力充满信心。”

最近一个月，绿科控股发生激烈的内部斗争，对于首席独立董事余光华和曹世宣两人不顾反对发布半年业绩之事，董事主席兼首席执行官李添胜公开发难，上演“换锁头”事件及作出多项指责，并且下令把曹世宣等管理要员停职待查办。最后新交所监管公司介入，下令公司须委任多两名独立董事和委任审计师对上半年业绩进行审计。

不久后，余光华和曹世宣便不顾李添胜反对，宣布撤换保荐机构ZICO Capital的决定。

对于最近发生的事，曹世宣受访时表示：“我对过去几个月公司发生的事情感到非常难过，因为公司本来有很好的增长势头。本人谨此重申，除了执行董事及副行政总裁的职务以外，我也是公司的股东。在此困难时期，我将尽最大努力维护公司的正常运营，希望以公司的业绩表现提振员工和股东的士气和信心。”

绿科控股的几名股东要求在8月13日举召开特别股东大会。绿科控股董事会寻求法律意见后认为，要求召开特别股东大会的第一份和第二份通告都没有遵守公司章程和冠病19（临时措施）法令，因此两份通告皆无效。