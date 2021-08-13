凯德上半年净利增逾八倍 达9.22亿元

（早报讯）在新加坡和中国这两个核心市场经济复苏带动下，凯德集团（CapitaLand）上半年净利达9亿2220万元，同比增长逾八倍，每股盈利报17.7分。

凯德今早（8月13日）开市前发布上半年业绩报告，这也是集团落实战略重组之前最后一份公布业绩报告。

报告显示，上半年营运净利同比增66％至4亿3360万元，主要是因为凯德旗下挂牌上市的房地产投资信托（REIT）和非挂牌上市基金的交易费用收入、给予租户较低租金回扣，以及开发项目的更高贡献。

营收同比增34.7％至27亿3000万元，当中新加坡和中国市场的贡献占77％。

若以资产类型来看，能带来经常性收入的办公、零售、商业园区、物流和工业，以及住宿房地产占营收69％。

凯德战略重组计划和凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）的上市计划，已在周二（10日）特别股东大会上获得绝大多数股东支持。

集团的投资管理平台及住宿业务将整合为凯德投资，并在新加坡交易所上市。它的房地产发展业务将私有化，由凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）全资持有。

若获得法院批准，凯德集团预计在9月中从新交所除牌，凯德投资将挂牌上市。一旦在新交所挂牌，凯德投资将是亚洲最大及全球第三大上市房地产投资经理。

凯德周四闭市报4.09元。