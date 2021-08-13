（早报讯）美国三大股指全面走高，纳斯达克指数的涨幅最大，达0.35％。道琼斯工商指数和标普500指数，分别上涨0.04％和0.3％。

缺乏利好因素，投资者选择套利和观望，本地股市昨天持平作收。新加坡海峡时报指数闭市报3182.80点，仅上扬2.80点或0.09％。

今天值得关注的股票如下：

1.凯德集团（CapitaLand）上半年净利同比增加约8.6倍至9亿2215万元，这主要由新加坡和中国这两个核心市场的经济复苏带动。上半年每股盈利为17.7分，高于去年同期的1.9分。

上半年营收同比上扬34.7％至27亿3005万元，新加坡和中国市场占其中的77％。上半年营运净利也增加66％至4亿3360万元。

2.翱兰国际（Olam International）上半年净利同比上扬26.7％至4亿2149万元，因为营运盈利的增长强劲，以及净融资成本降低。董事会宣布派发每股4分中期股息，高于去年同期的3.5分。派息日为8月30日。

另一方面，集团宣布旗下的翱兰食品原料业务打算在伦敦股票交易所第一上市，同时也寻求在新加坡第二上市。集团也表示将如期在明年上半年展开首次公开售股（IPO）。

3.由于印度尼西亚落实累进税率导致出口税增加，益资源（First Resources）上半年净利同比下跌16.7％至3255万美元（约4400新元），总销售额则上涨48.4％至4亿1291万美元。集团将在9月9月派发每股1.25分中期股息。

4.在种植和棕榈炼油厂业务的带动下，金光农业资源（Golden Agri Resources）上半年转亏为盈，取得1亿5321万美元净利，营收也上扬31.4％至44亿5433万美元。集团宣布派发每股0.528分中期股息，将在11月30日支付给股东。

5.绿科控股（ecoWise Holdings）接到高庭的临时禁制令（interim injunction），因此将无法在今天召开股东特别大会。这项临时禁制令由绿科控股董事兼副首席执行官曹世宣向高庭申请。

6.黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）以10亿元向MGL Development公司全面收购能源公司Tengri Coal and Energy（TCE）的计划泡汤。卖方终止这项买卖协议，因为配售高达500万股新股的活动无法按时完成。