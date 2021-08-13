技能创前程工读计划扩大 三年内提供约300个学额

（早报讯）本地三所理工学院将在今明两年内推出四个工读文凭课程，提供约300个学额，为农业科技、商业分析、航天，以及媒体相关领域培养更多专业人才。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士今早为线上技能创前程工读计划展（Work-Study Fair）开幕致辞时说，由于商业形势瞬息万变，与业界打造良好合作关系，以提供更符合未来工作需求的教育，保证毕业生就业机会，这对高等教育行业而言愈发重要。

“正因如此，我们希望大规模地扩大这项计划，让半工半读成为我国主流学习模式之一。”

他也透露，去年的调查结果显示，超过96%的学生在完成工读文凭课程半年内成功就业，其中78%留职于同一家公司。此外，逾九成雇主对这些课程感到满意，认为能有效提升员工技能。

唐炜城（26岁）在2014年完成电气工程Nitec课程，并在服完兵役后投入职场，但他很快就意识到若想在职场走得更远，自己必须继续深造。

他受访时坦言：“职场竞争激烈，科技更是日新月异，因此一定要不断提升自己。既然这项工读计划不会影响工作，我就决定报名试试。”

经过几轮面试，他在2018年受雇于日本NEC亚太公司，并在公司的安排下参加首届安全系统工程工读专业文凭课程（Work Study Diploma）。他在去年毕业后薪水涨了5%，更有机会被提拔为运营经理。

为确保教育行业继续为业界提供合适并有竞争力的人材，本地五所理工学院和工艺教育学院也与新加坡工商联合总会和新加坡制造商总会签署了谅解备忘录。