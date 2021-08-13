陈振声：采取更针对性措施 减少居家学习

（早报讯）过去三个月来，50所学校约100个年级的学生在不同时候进行居家学习，超过2万名学生受影响。教育部将下来会采取更针对性措施，减少让整个年级学生居家学习的情况，以避免学生的学习受干扰。

教育部长陈振声今天中午发布面簿贴文透露上述信息时说，由于与确诊病例有近距离接触的人已迅速被隔离或放缺席假，进行居家学习的学生当中，无人被发现感染冠病。

陈振声说，自本月初，学校采取更针对性的做法，也就是在可能的情况下，让和确诊病例有近距离接触、同班或同样课程辅助活动的学生放缺席假或接受隔离，而不是让整个年级的学生都进行居家学习。这么做是为了尽量减少对学生学习的干扰。

陈振声说，接下来，学校将扩大这类做法，尽量减少对学生和家庭生活的干扰。

“冠病检测将能让我们采取更针对性的做法，决定应让哪些人暂时不来学校，以及多长时间等。例如，我们能更常进行较快速的抗原快速检测，检测结果呈阴性的师生，将可更早回返学校。”

5月至7月以来，本地60万学生人口中，有216名学生感染冠病，其中103人是小学生，大多数是属于家庭感染病例。其中超过半数在确诊前已经放缺席假或接受隔离。

陈振声说，为继续保障学校的安全，需要家庭和师生们继续通力合作。家里一旦有人出现症状，家长应该让孩子留在家中，不要孩子到学校或补习中心。

陈振声也保证学校教员会继续维持警惕，发现学生即使有轻微症状，也会让他们回家休息。

为进一步加强学生和教职员的安全，从10月1日起，未接种冠病疫苗的教职员，每周须接受两次抗原快速检测（ART）。这也包括非政府雇用的职员，但经常会接触12岁及以下的学生，包括补习和增益中心的教职员。

陈振声指出，过去20个月来，当局一直在制定措施以确保学生的安全，他对家长、教师、职员和学生给予的合作和努力表示感谢。

“随着病毒演变，我们的防疫、围堵和补救措施也须做出调整。不过我们的目标保持不变，就是继续以可持续的方式监管病毒的传播，克服病毒的威胁，越战越勇。”