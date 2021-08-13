王瑞杰：新加坡须具备应变能力发挥所长

（早报讯）我国必须具备应对挑战的应变能力，才能发挥现有的强项，并发展新的优势。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（8月13日）在新加坡国立大学为庆祝建校115周年所举办的“NUS115”系列讲座中，以“塑造新加坡的未来”为题发表演讲。他指出，我国的应变能力取决于能否从过去的经历学习，着眼现在，并为未来播种。

王瑞杰说，我国的三大优势是在多元种族、多元宗教和多元文化社会里的团结意识，在国家发展道路上的创意，以及让每个公民都对国家有归属感的社会契约。

我国虽然建立了多元的和谐社会，但不能将这份和谐视为理所当然。王瑞杰说，近期发生的种族相关事件提醒所有人，这些课题上仍存在暗流。这些现象虽然不是常态，但也引发了辩论与反思。

王瑞杰提醒，新加坡人应做好准备，坦诚但谨慎地讨论这些课题。“我们应注意到在这些课题上不只是有不同观点，也有不同的处理方法。”

在这些课题上，年轻一代对于在社交媒体上发表看法较感到自在。王瑞杰提醒，发表看法时应抱持谦卑态度，认识到所有人都有偏见和盲点，并对自己的偏见有所意识和予以纠正。

讨论这些课题时也应该展现更多忍让，探索不同观点，扩大观点趋同的空间。

谈到新加坡的创意时，王瑞杰说，我国在建国道路上欢迎跨国企业到本地投资，本地企业也走向世界。要不是对世界的开放心态，新加坡不会取得成功。

下来几年，数以百万计的大学毕业生将加入全球的人才市场，科技变革也会加速。王瑞杰说，故步自封、保护本地员工不与外来人员竞争并仍然指望取得成功，这样的做法不可行。

“外国人不需要在新加坡，也能与我们竞争。靠地理来限制机遇将越来越难，甚至不切实际。”

外来人力政策仍有进一步调整的空间，职场公平待遇的相关法律也可以进一步加强，但关闭国门将起不到作用。

“我们不应该把自己框进虚假的选择里。相反的，我们应抱持开放心态，并为人民提供成功所需的经验和技能。”

王瑞杰呼吁年轻一代把握机遇、发挥创意潜能，并顾及他人，思考如何为世界带来改变。这也是新加坡能在相互连接、相互依存、科技进步的世界里继续蓬勃发展的最佳途径。

我国建立了让所有新加坡人都有归属感的社会契约，确保社会政策保持代际公平的同时，为有需要的群体提供有力帮助。

谈到如何加强社会契约时，王瑞杰说政府通过渐进式薪金模式提高低薪员工的基本薪金，但除了政府，雇主也应帮助员工提升技能，消费者也应准备好多付费，提高薪金。

社会也应帮助年长者积极参与社区事务，以及在心理卫生课题上提高认知和消除歧见。

“更牢固的社会契约须要社会的共同努力……久而久之，我们必须超出政府措施和重新分配的政策。我们每一个人都得扮演自己的角色，每一份努力都重要。只有这样，我们才能加强社会契约，为每个人打造更美好的未来。”

王瑞杰在演说后接受国大师生提问。被问及新加坡人什么时候能再次出国旅游，王瑞杰说，何时能重新开放旅游，不只关乎本地情况，也取决于其他地方的疫情。

“关键在于，当新加坡的冠病疫苗接种率取得一定水平，我们就能稍微再开放经济和旅游。我们单方面对一些地区开放边境，但对方也必须对你开放。”

不同国家和地区有不同的检疫措施，但王瑞杰说，各方在出发前检测等方面正筹划相关事项。“如果我们能做到这些，就能与病毒共存，探讨如何进行旅游，以及如何继续过生活。希望我们能使冠病变得更像流行性感冒。”

王瑞杰也说，在跨境旅游之余，在新加坡也能进行许多有趣的活动，新加坡人可以多尝试重新探索新加坡。

被问及区域疫情形势如何影响我国重开边境的计划时，王瑞杰说，德尔塔毒株传染力强，本区域疫情数字大幅攀升。外交部长维文医生正与其他国家外长探讨在一些领域能进行什么样的合作，王瑞杰也强调，封锁措施虽然会重创经济，但每个国家必须采取一切必要措施，将拯救生命摆在首位，遏制病毒传播。