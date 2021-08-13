裕廊渔港感染群零病例 康复鱼商感叹不敢乱摘下口罩了

（早报讯）裕廊渔港自7月16日被列为冠病感染群以来，昨天首次没有出现任何新病例，让鱼商松了一口气，刚复工的康复鱼商感叹，之前万万没料到冠病会传播得这么快，现在大家回去开工都不敢乱摘下口罩了。

本地最大的感染群裕廊渔港感染群至今累计1151起病例。渔港曾在7月17日起关闭两周，31日重开，并在本月2日开始恢复卸货和批发活动。

一名不便透露姓名的确诊鱼商透露，他是在上个月19日确诊，之后在医院住了13天才出院。他自行在家隔离了约一星期后才回去裕廊渔港复工。这名鱼商已在3月完成两剂疫苗接种，因此在确诊染病后并没有出现太严重的症状。

“一开始我并不知道自己染上冠病，直到我去接受检测才发现确诊，因为我只感觉像是普通的伤风感冒，很庆幸我的症状很轻微。”

刚在本周一复工的鱼商坦言，他之前根本没有料到病毒会传播得如此迅速，整个裕廊渔港感染群的扩散速度是他始料未及的。

对于渔港现有的安全措施，他认为虽然更严谨的防疫措施会带来不便，但在现阶段仍是必要的。“在渔港感染群暴发前，有些人在渔港工作时没把口罩戴好，但经过这次的疫情，大多数人都比较自律，不敢再随意摘下口罩，也更加遵守防疫措施了。”

对于裕廊渔港昨天取得零病例，新加坡鱼商总会主席洪维恩受访时表示：“很高兴隔了这么久之后，渔港没有出现新病例，虽然这里的生意还没有恢复到疫情前的水平，但工作的鱼商和员工基本上都回来了，来买渔获的顾客也慢慢回流。”

他指出，渔港重开将近两周，目前已有约八成的摊位恢复营业，鱼商和鱼贩们都有遵守新的防疫措施。

他说，目前渔港到处都有安全距离大使和警察在现场监督情况，确保所有人遵守防疫措施，保持安全距离。新加坡食品局所实施的措施也非常严格，多数摊贩都不敢随意摘下口罩，他们也只能在指定的吸烟区吸烟。

鱼商总会主席：盼疫情缓和后 渔港能设更多出入口

食品局早前宣布一系列措施，加强裕廊渔港入口处、批发市场和码头与卸货区的防疫措施。这包括限制进场人数、为所有鱼商和员工进行分组，并为各组划分不同的厕所、用餐和抽烟区，禁止各组之间互动。

此外，为减少船员与员工的互动，码头必须由专人操作起重机或叉车，负责将渔获运到门口让员工取货。员工取货前，箱子也须先消毒。

洪维恩指出，现在渔港的出入口只有六到八个，进出很不方便，经常得绕一大圈。他希望等疫情缓和下来后，食品局能允许开设更多出入口。