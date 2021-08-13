“我的新加坡新常态”微电影大赛 今起开放报名

（早报讯）后冠病时代，你眼中的新加坡新常态会是什么情景？拿起你手中的相机参加“我的新加坡新常态”微电影大赛，就有机会赢取总值高达3万元的奖金。

由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心及《联合早报》携手举办的微电影大赛今年迈入第四届，本届赛事以“我的新加坡新常态”为主题，号召广大视频创作者以微电影的方式分享对新常态的观察、认知与感悟。

比赛分为公开组、学生组和海外组，奖项包括最佳导演、最佳演员、最佳创意、网络人气等，即日起开放报名，报名截止日期为今年12月20日，作品呈交截止日期为明年的2月1日。

微电影大赛联合主席、新加坡宗乡会馆总会社会事务委员会主任周兆呈透露，过去每届赛事收到约150份参赛作品，包括不少理工学院与大学学生的作品。

谈及对今年作品的期待，他表示：“今年的主题与生活的关联度更强，疫情的新常态影响到每一个人、每一个生活空间。因此我们期待今年参赛作品对社会的触达能力会更强。”

主办方将在9月至11月间举办工作坊与分享会。其中，双语的电影制作基础工作坊，可帮助有意参赛的公众学习拍摄微电影的专业技巧。同时，主办方还会举办分享会，邀请专业律师分享知识产权的知识，资深导演和历届得奖者也会分享创作心得。

周兆呈说：“我们也希望通过这个微电影大赛，展示新加坡人坚韧不拔、乐观进取和积极应变的态度”。