人力部四措施助建筑等领域保留引进外籍劳工

（早报讯）政府推出四项新措施，帮助建筑、海事和加工业保留和引进外籍劳工，确保这些领域的人手能够满足运营需要、保持核心能力，以及在冠病疫情中越战越勇。

首先，今年7月至12月之间准证到期的工作准证持有者更新准证长达两年，这包括因为已达到最长就业年限或者超过就业年龄顶限而不符合续约标准的雇员。雇主也无须满足熟练工人要占至少10％的要求。

其次，因边境管制措施收紧而无法入境的所有工作证件持有者，他们的原则性批准信（In-Principle Approval Letter,简称IPA）将可延长一年。这包括建筑、海事和加工业领域的就业准证、S准证以及工作准证持有者。

再次，政府也将和新加坡建筑商公会合作，为雇佣被终止的有经验建筑业工作准证持有者，推出为“保留计划”（Retention scheme），协助有意继续留在新加坡工作的客工找到新的雇主。

第四，人力部也宣布放宽外劳配额（Man-Year Entitlement，简称MYE）的限制。从今年10月1日至明年3月31日，建筑与加工业雇主聘用或者续聘来非传统客工来源国和中国的客工时，将不受最低聘用期的约束。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，周五（8月13日）走访海峡建筑公司（Straits Construction）时做出以上宣布。

他说：“建筑、海事与加工业是新加坡经济的重要驱动力，为了舒缓人力短缺的问题，我们将推出新的措施来帮助这些公司保留现有的外籍劳工，同时也能让他们引进新的员工。”